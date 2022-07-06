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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Somali'nin sesi olmaya devam edecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''THY Somali'nin 20 yıllık yalnızlığına doğrudan düzenlediği seferlerle son verdi. Son 10 yılda Somali'ye 1 milyar dolardan fazla insani yardım yapıldı. Türkiye Somali'nin sesi olmaya devam edecektir'' dedi. Şeyh Mahmud ise, ''Türk kardeşlerimizin cömertliğini takdir ediyorum ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Dayanışmanız ve desteğiniz Somalili insanların hayatlarının kurtulmasına sebep olacak ve asla unutulmayacaktır'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Somalinin sesi olmaya devam edecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açılamalarından satır başlıkları:

Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Somali 2011 yılında çökme noktasına gelmiştir. O yıl kapsamlı bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek tüm dünyaya Somalili kardeşlerimizin yanında olduğumuzun mesajını vermiştim. 2012-2017 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen kardeşimle attığımız adımlar Somali'nin yeniden kalkınmasına yardımcı oldu. Somali'ye her alanda destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Birçok kurumumuz sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Önemli sayıda sivil toplum kuruluşları da Somali'nin yanında yer alıyor.

Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız yardımların tutarı 1 milyar doları aştı. Bugün Somali'nin birçok alanda gelişme gösterdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki dönemde kıymetli kardeşimin liderliğinde görev alacak hükümete şimdiden başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Somali ilişkilerini ele aldık. Somali'de hükümetin kurulmasının ardından hızla gerekli adımların atılması konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel meseleleri de ele alarak Somali'nin istikrarının tüm Afrika için taşıdığı öneme vurgu yaptık. 1000 özel harekat polisine eğitim verdik. Türkiye olarak Somali'nin terörle mücadelesine katkımızı buradan söylüyorum. Türkiye olarak kazan-kazan temelinde Afrika'daki kardeşlerimizle ilişkimizi artırmaya gayret ediyoruz. Kıymetli kardeşim Şeyh Mahmud'a ve heyetine ziyareti için teşekkür ediyorum.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un açıklamalarından satır başlıkları:

Bugün sizinle birlikte burada kardeş ülke Türkiye'nin başkentinde bulunmaktan dolayı büyük bir şeref duyuyorum. Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de paylaştığım gibi Somali devleti ve halkı Türk halkının yanımızda duran gerçek bir dost olarak görmektedir. İnsanların kabiliyetlerinin geliştirilmesi, sağlık ve eğitim gibi yatırımlar başta olmak üzere bize verdikleri desteklerden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Kovid-19 ile mücadelemizde Türkiye'nin bize verdiği mücadeleden dolayı teşekkür etmek isterim.

Kuraklıkla mücadelemize öncülük etmesi için bir özel temsilci atadım. Kuraklığın neden olduğu insani durum Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde ele aldığımız konulardan biriydi. Bu vesileyle tekrar Türk kardeşlerimize bu konuda destek vermeleri için çağrıda bulunmak istiyorum, daha önce de olduğu gibi. Dayanışmanız ve desteğiniz Somalili insanların hayatlarının kurtarılmasına neden olacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Somali, Türkiye'yi önemli bir ortak, Somali halkının güvendiği vazgeçilmez bir dost olarak görmektedir. Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunmak istiyorum. 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiğiniz ilk ziyaretinizle iki ülke ilişkileri arasındaki temelleri daha da geliştireceğinden eminim. Yakın zamanda sizi yeniden ağırlamaktan memnuniyet duyacağım.

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