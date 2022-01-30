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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için görevlendirilen büyükelçilerin muhalefetçe arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiyenin bağımsızlığı adına vahim
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu muhteşem buluşma için Trabzon İl Teşkilatı'na, milletvekillerine, gençlik ve kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. İşte bu gençlik hiçbir partide olmayan bir gençlik. Hazırlıklarımızı kimseye prim vermeden TEKNOFEST gençliği olarak yola devam edeceğiz. Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırarak, ülkemizi daha güçlendirerek geçmiştekilerin emanetlerine hakkıyla sahip çıkıyoruz.

Türkiye’ye daha fazla yatırım kazandırarak ve güçlendirerek, geçmişteki büyüklerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkıyoruz.

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Çıktığımız kutlu yolculukta tam 20 yıldır kararlılıkla yürütüyoruz. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmaya devam ediyoruz.

İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz.

Milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için görevlendirilen büyükelçilerin muhalefetçe arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim.

Şimdi buradan bir müjde paylaşmak istiyorum. Trabzonspor Zaman Tünelini kuruyoruz. Burada 410 metrekarelik müze ve sergi alanı, 4 boyutlu salon, hatıra alanları olacak. Şehrimizin misafir ve ziyaretçilerine gösterilecek. Bu yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
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