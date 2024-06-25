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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sığ sulara hapsetmeye kimsenin gücü yetmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Osmanlı İmparatorluğu üzerine kurulmuş Türkiye'yi, ırkçı lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmeyeceğini söyledi. Son bir yılda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 1045 operasyon düzenlendiğini söyleyen Erdoğan, "Bu operasyonlarla 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride olmak üzere toplam 1045 terörist etkisiz hale getirildi." dedi. Erdoğan ayrıca hukuk devletinden ayrılmayacaklarını belirterek, "Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıklarını devlet kurumlarımız dahil tekrar nüksetmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Semih Bozkuş
19:16 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 20:48 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ankara'da Polis Akademisi yeni mezunlarını verdi.

Gölbaşı ilçesinde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gönül coğrafyamızın dört bir ucunda görev yapacak siz kardeşlerime başarılar diliyorum.

Üç kıta yedi iklimde hüküm sürmüş bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'ni ırkçı lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez.

Emniyet teşkilatımız saflarına eklenen yeni neferlerle ile milletimize karşı sorumluluklarını çok daha etkin bir şekilde yerine getirecektir.

Geçmişte ülkemiz kendini hukukun ve yasaların üzerinde ören bürokratik vesayetten çok çekti.

Polisimiz zehir tacirlerinin, çetelerin, şehir eşkıyalarının kabusu haline gelirken halkımızın da güven kaynağı olmak zorundadır.

Türk polisine yakışır bir şekilde sorumluluklarınız hakkaniyete uygun olarak yerine getireceğinizden hiçbir şüphem yok.

81 vilayetimizin tamamında asayişi, huzuru temin etmek için fedakarca görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum.

Türkiye, gerek stratejik konumu, savunduğu değerleri itibari ile asimetrik tehditlerle yüzleşen bir ülkedir.

Tüm suçlara ve tehditlere karşı teyakkuz halinde olmak, tedbir geliştirmek, proaktif bir anlayışla mücadele etmek gibi bir mecburiyetimiz bulunuyor.

"1045 terörist etkisiz hale getirildi"

Son 1 yılda PKK-KCK'ya yönelik 34 bin 765 operasyon yaptık.

Bu operasyonlarla 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride olmak üzere toplam 1045 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele kapsamında Irak ve Suriye'de toplam 2525 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Yaz ayları boyunca çok daha kararlı ve sonuç alıcı operasyonlar gerçekleştireceğiz.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz.

Kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir yapıya tahammülümüz yoktur.

Emniyet teşkilatımıza ve devletimize karşı olan en ufak bir yanlışa göz yummayacağız.

Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıklarını devlet kurumlarımız dahil tekrar nüksetmesine müsaade etmeyeceğiz.

Hukuk devletinden asla ve asla sapmayacağız.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Polis Akademisi
#Mezuniyet Töreni
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