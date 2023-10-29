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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de: 'Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvende'

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel defterine "Aziz Atatürk, 21 yıllık iktidarımızda emanetinize sahip çıkmaya çalıştık. En büyük yatırım hamlelerinde bulunarak Cumhuriyet'imizin 2. asrını Türkiye yüzyılı ile taçlandıracağız. Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvendedir" yazdı.

Seren Som
11:20 - 29/10/2023 الأحد
Güncelleme: 13:46 - 29/10/2023 الأحد
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı.




Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Atatürk’ün mozolesine üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere yazdığı metni okudu.

Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
  • "Aziz Atatürk, milletçe en büyük eserim dediğiniz Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın gurunu yaşıyoruz.
  • Zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.
  • Her bir anı ülkemize hizmet ile geçen 21 yıllık iktidarımızda emanetinize sahip çıkmaya çalıştık.
  • En büyük yatırım hamlelerinde bulunarak Cumhuriyet'imizin 2. asrını Türkiye yüzyılı ile taçlandıracağız.
  • Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir.
  • Ruhun şad olsun, Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun."


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.



Kurtulmuş'tan 29 Ekim mesajı: Hakkın iyinin ve güzelin hakim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz
Kurtulmuş'tan 29 Ekim mesajı: Hakkın iyinin ve güzelin hakim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Aziz milletimizin, tam bağımsız Türkiye'nin inşası ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması doğrultusunda gösterdiği inancı ve çabayı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıyla taçlandırma gayreti içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda çok büyük mesafeler kat ederek geldiğimiz bu noktada hakkın, iyinin ve güzelin hakim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara
#Anıtkabir
#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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