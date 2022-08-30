Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de: Güçlenen Türkiye'nin inşasını kimse engelleyemez Anıtkabir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Erdoğan, "Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir" dedi.

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