Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de: Güçlenen Türkiye'nin inşasını kimse engelleyemez

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.
Anıtkabir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.
Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Küresel salgın krizini alnının akıyla atlayan ülkemiz barışın tesisi için de diplomatik hamlelere imza atmaktadır.
Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir"
Ayrıntılar geliyor...