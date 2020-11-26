Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verilerimizin saklanması sınır güvenliğimiz kadar önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şiddet ve ayrımcılık sorunlarının çözümü konusunda çok daha büyük hassasiyet gösterdik. Güçlü bir ailenin temelinde güçlü bir kadının yattığını unutmadan yolumuza devam edeceğiz.

Az sayıdaki şirketin dünyanın gidişatını yönettiği bu çarpık düzen gelecek büyük tehlikelerin habercisidir.

Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizmdir.

Gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede yaşadıkları zorluklar, siyasi ve ekonomik gücün tek başına yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır.

Türkiye dijitalleşme konusunda oldukça iyi bir düzeye çıkmıştır. Mobil hizmetlerden yararlanan abone sayısı ülke nüfusumuzla aynı rakama geldi.

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Hedefimiz, ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış bırakmamaktır.

Bugün 5 bine yakın elektronik devlet hizmetinden 50 milyonun üzerinde vatandaşımız yararlanıyor.

Türkiye son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse bu verilerin saklanması da o kadar önemlidir.