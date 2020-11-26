Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Verilerimizin saklanması sınır güvenliğimiz kadar önemli
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verilerimizin saklanması sınır güvenliğimiz kadar önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı ‘4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geldiğini söyleyen Erdoğan, "Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse bu verilerin saklanması da o kadar önemlidir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şiddet ve ayrımcılık sorunlarının çözümü konusunda çok daha büyük hassasiyet gösterdik. Güçlü bir ailenin temelinde güçlü bir kadının yattığını unutmadan yolumuza devam edeceğiz.

Az sayıdaki şirketin dünyanın gidişatını yönettiği bu çarpık düzen gelecek büyük tehlikelerin habercisidir.

Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizmdir.

Gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede yaşadıkları zorluklar, siyasi ve ekonomik gücün tek başına yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır.

Türkiye dijitalleşme konusunda oldukça iyi bir düzeye çıkmıştır. Mobil hizmetlerden yararlanan abone sayısı ülke nüfusumuzla aynı rakama geldi.

Hedefimiz, ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış bırakmamaktır.

Bugün 5 bine yakın elektronik devlet hizmetinden 50 milyonun üzerinde vatandaşımız yararlanıyor.

Türkiye son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse bu verilerin saklanması da o kadar önemlidir.


Abone Ol Google News
Cezaevinden izinli çıkmıştı

Cezaevinden izinli çıkmıştı

​Elindeki sarı çakmağı külçe altın diye sattı.
YouTubeda her yayın yapanbüyük bir hatip değil

YouTube'da her yayın yapan
büyük bir hatip değil

​İslam ile müşerref olan Tzortzı, Müslümanların asıl görevini anlattı.
Cumhurbaşkanı konuşuyor

​Kadın ve Adalet Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılıyor.

İzmir'de garip olay

İzmir'de garip olay

​Devriye atan polis ekipleri sokaklardan yaralı topladı.

​Yüzlerce kişi başvurunca Erdoğan talimatı verdi.

​2020 seçimleri hileli ama yine de kazanacağız.

50 milyar doları nasıl ödeyeceğini açıkladı..
26 bin kişiye<br>iş kapısı açılacak

26 bin kişiye
iş kapısı açılacak

​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı verdi.
Gökyüzünün<br>yeni sahipleri

Gökyüzünün
yeni sahipleri

​Türk SİHA'larına dünya basınında övgü dolu sözler.
Ölüm nedeni<br>belli oldu

Ölüm nedeni
belli oldu

​Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.