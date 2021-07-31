Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangından etkilenen yerler afet bölgesi ilan edildi   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.
'Gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik.
Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/WNEe70dyKl
Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik.