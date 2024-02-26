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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden Refah genel seçimdeki tavrından kopmuş vaziyette

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Partisi hakkında sorulan soruyu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeniden Refah kendi yolunda gidiyor. Genel seçimdeki tavrından kopmuş vaziyetteler" dedi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
17:03 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:31 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Erdoğan
"Öncelikle Devlet bey her zamanki kibarlığını gösterdi ve çok da zengin bir nezaket yaşının miktarının güller onun yanında yine kendine has estetiği içinde olan daha görmedim bir kalem gönderildiğini söylediler."
açıklamasında bulundu.


"Yeniden Refah olarak bizden ayrılmış olanları aday olarak çıkardı"


Yeniden Refah Partisi hakkında sorulan soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Yeniden Refah Partisi çoğu yerde Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmiyor, milletvekilliği seçimlerinden kopmuş durumda. Kendileri Yeniden Refah olarak bizden ayrılmış olanları aday olarak çıkardılar. Ben onların adını anmadım"
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den savaş uçağı alımı le ilgili
"F-16 alımına kilitlenmiş durumayız görüşmeler sürüyor. Gelen ABD'li senatörlerle de F-16'ları konuştuk"
ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Yeniden Refah Partisi
#Ak parti
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