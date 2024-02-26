Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden Refah genel seçimdeki tavrından kopmuş vaziyette

Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Erdoğan
"Öncelikle Devlet bey her zamanki kibarlığını gösterdi ve çok da zengin bir nezaket yaşının miktarının güller onun yanında yine kendine has estetiği içinde olan daha görmedim bir kalem gönderildiğini söylediler."
açıklamasında bulundu.
"Yeniden Refah olarak bizden ayrılmış olanları aday olarak çıkardı"
"Yeniden Refah olarak bizden ayrılmış olanları aday olarak çıkardı"
Yeniden Refah Partisi hakkında sorulan soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Yeniden Refah Partisi çoğu yerde Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmiyor, milletvekilliği seçimlerinden kopmuş durumda. Kendileri Yeniden Refah olarak bizden ayrılmış olanları aday olarak çıkardılar. Ben onların adını anmadım"
dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den savaş uçağı alımı le ilgili
"F-16 alımına kilitlenmiş durumayız görüşmeler sürüyor. Gelen ABD'li senatörlerle de F-16'ları konuştuk"
ifadelerini kullandı.
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2 saat önce