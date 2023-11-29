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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim başlığını attı: Yeniden İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında, yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bakın bugün bir başlık atıyorum 'Yeniden İstanbul'. Bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz kuklacıyı da parmağında oynatan üst akıllı mücadele ediyoruz." dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:22 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 13:47 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"Yeniden İstanbul"

Erdoğan, "Bizi izlemeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Bizdeki muhalefetten ne köy olur ne de kasaba. Herkesin ufku denizi kadar demişler. Bunların da ufku ancak buna yetiyor. 4 ay sonraki seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı kendi önceliklerimize göre yürüteceğiz. Rakiplerimizin aslında onları kontrol edenler olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız.
Bugün bir başlık atıyorum, 'Yeniden İstanbul'. Bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz üst akıl ile mücadele ediyoruz.
Şimdiye kadar bu konuda en ufak bir zafiyet göstermedik. Ev ödevlerimizi en düzgün şekilde yaptık. Sorumluluklarımızın hakkını verdik." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "
Güçlendirerek devam ettirdiğimiz Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinden de alnının akı ile çıkacağına inanıyorum.
" diye konuştu.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Yerel seçim
#İstanbul
26 dakika önce
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