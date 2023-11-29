Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim başlığını attı: Yeniden İstanbul

Erdoğan, "Bizi izlemeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Bizdeki muhalefetten ne köy olur ne de kasaba. Herkesin ufku denizi kadar demişler. Bunların da ufku ancak buna yetiyor. 4 ay sonraki seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı kendi önceliklerimize göre yürüteceğiz. Rakiplerimizin aslında onları kontrol edenler olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız.

Bugün bir başlık atıyorum, 'Yeniden İstanbul'. Bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz üst akıl ile mücadele ediyoruz.