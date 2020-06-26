Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS öncesi gençlerle buluştu: İlk soru "YKS sınavı neden ertelenmedi" oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satış başları şöyle:

Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi.

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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. https://t.co/BUcxxc8IA5 — Yeni Şafak (@yenisafak) June 26, 2020

YSK neden ertelenmedi?

Erdoğan 'YKS neden ertelenmedi?' sorusuna şu cevabı verdi

Sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürüttük. Sınav tarihi 27-28 Haziran olarak belirlendi.

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Böylece ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerin gereksiz yere bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi.

Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir.

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YKS ve LGS tarihinin turizme göre belirlendiği iddiası spekülasyondur.

Sınavın başarılı geçmesi için tüm tedbirler alındı.

Genç işsizlik için ne diyorsunuz? Diploma neden artık işe girişte önemini yitirdi?

Üniversite öğrencisi sayımız 1 milyon 650 binlerde iken 8 milyona yükseldi. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Tüm evlatlarımızı iş sahibi yapmak için gayret gösteriyoruz.

Meslek liselerinin yanındayız

Meslek liseleri koronayla mücadeleye ciddi katkı verdi. Yaptığımız çalışmalarla katsayı haksızlığını ortadan kaldırdık.

Tüm okullarda hem kaliteyi hem de sayıyı artırdık.

OYNAT 02:29 Kütüphane'de gençlerle Erdoğan'ın dikkat çeken diyaloğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret edip, gençlerle sohbet etti. Kütüphanede bulunan gençler evde ders çalışamadıklarını söyleyerek sürekli kütüphaneye geldiklerini ve çoğu zaman boş yer bulabilmek için 5 saat beklediklerini söylediler.. BiP'te paylaş

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Sosyal medyaya karşı mısınız?

Gerçeklere sırtımızı dönecek kadar hayattan kopuk değiliz. Sosyal medya asla ihmal edilemeyecek düzeyde olduğunu biliyoruz. Twitter'da en çok izlenen kişi olduğumu hatırlatmak isterim.

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Mahkeme kararlarını tanımayan, yalan ve iftiralara izin veren bir çizgideler. İnsanların maddi ve manevi itibarını koruma hakkı olmalıdır.

2023 seçimlerinde gençlerin desteğini nasıl alacaksınız?

Türkiye'ye çağ atlatan bizim politikalarımızdır. AK Parti'nin en büyük özelliği sürekli kendini yenilemesidir. Dün gençlik kollarında olan arkadaşlarımız bugün genel başkan yardımcısı, belediye başkanı ve diğer görevlerde yer alıyor.

Göreve geldiğimde seçme yaşı 18'di, seçilme yaşı 30'du. Önce 25'e sonra da 18'e indirdik. İkisini de eşitledik. Sizler her an partimden ve diğerlerinden seçilme hakkına sahipsiniz.

Gençlerin dünyalarına girmeye gayret ediyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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