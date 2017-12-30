Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG'ye DEAŞ'a ne yaptıysak aynısını yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kastamonu İl kongresi öncesinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Bedelini ödüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Makam mevki hepsi geçici... Düşünün ne olacak 2 metreküplük bir yere bizi gömecekler. Ölümden kaçmak var mı?" dedi.

Vatanımızı parçalamak isteyen şu an bedelini ödüyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin huzurunu bölmeye kimsenin hakkı yok. Birliğimizi beraberliğimizi bozdurmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devlet tanımıyoruz. Öyleyse ne yapacağız bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il kongresinin düzenlendiği salona geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Kastamonu il kongresinde yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar;

Türkiye 2019'da yeni bir döneme girecek. Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na kadar hep en önde yer aldı. Hep bu yolda beraber yürüdük, İnşallah bundan sonrada beraber yürüyeceğiz. Kastamonu'nun türkülerine baktığınızda kahramanlıkların anlatıldığını görüyoruz.

Bugün de geçmişte olduğu gibi aynı mücadeleyi veriyoruz. Kastamonu'nun kadınları da erkekleri kadar cesur olduğunu ispatlamışlardır.

Ya sen ne cins bir adamsın!

Ana muhalefetin başındaki zatın 15 Temmuz şehitlerinin yanında değil de onları şehit eden hainlerin yanında durduğunu görüyoruz. Tek tip elbise ile ilgili 'Onların yakınları yok mu, üzülmeyecekler mi' diyor. Ya sen ne cins adamsın be! Sen benim 251 şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun. 'Onların acaba yakınları, kardeşleri şehit olduğu zaman ne yaptılar' diye soruyor musun? Niye düşünsün ki, havalimanına gelip Bakırköy'deki belediye başkanının evinde istirahate çekilip televizyondaki darbeyi seyreden bir adamdan başka ne bekleyebilirsin ki. Utanmadan 'Cumhurbaşkanı bana haber verseydi beklerdim' diyor. Ben haberi tüm milletime verdim. Biz telefonlarla haberi verdiğimizde on binler, yüz binler meydanlara yürüdü. İstanbul Atatürk Havalimanı'na indiğim zaman on binler oradaydı. Ama sen öyle bir tipsin ki orada on binleri görüyorsun, tankların sorumlularıyla ekibin görüşüyor, anlaşıyor. Oradan kaçıp Bakırköy'e gidiyorsun. Bu karakter meselesi. Bu cibiliyet meselesi. Bir de 'Darbe olsa karşısına dikilirim' diyorsun. Sevsinler... İspatı ortada, kaçtın gittin.

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Hep fitnenin peşinde oldu

Milletim seni iyi tanıyor. Nasıl yalancı olduğunu da çok iyi biliyor. Bu kişi hayatının hiçbir döneminde milletimizin, devletimizin hakkını hukukunu savunmamıştır. Hep fitnenin, ayrıştırmanın peşinde olmuştur. Tüm terör örgütlerine destek vermiştir. PKK'nın destek verdikleriyle kol kola yürüyen kişi değil mi? Onlar destek verdi, güya Hakkari'de miting yaptı. Bu iş yürek işi. Bu öyle lafla yürümüyor.

Biz bu noktaya 40 yıllık bir siyasi mücadele ile geldik. Bay kemal gibi gökten zembille inmedik. Öyle kasetle, CD ile gelmedik.

YPG'ye de aynısını yapacağız

Madem Suriye'de her şey güllük gülistanlık, 3 milyonun üzerinde insan niye bizim topraklarımızda yaşamaya devam ediyor? Çünkü biz de, bu insanlar da biliyor ki sınırın öte tarafında sadece örgüt isimleri, sadece örgüt işaretleri değişiyor, zulüm baki. Dün zalimin adı rejimdi, dün zalimin adı DEAŞ'tı, bugün zalimin adı YPG/PYD'dir. Biz DEAŞ'a ne yaptıysak bu örgüte de aynısını yapacak ve mutlaka sınırlarımızın ötesini güvenli hale getireceğiz.

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Uzak olmayan tarihte iteleyeceğiz

Biz terör örgütünü çok da uzak olmayan bir tarihte iteleyeceğiz. Bölgedeki herkes artık bunu kabullenmeli ve ayağımıza dolanmamalı. Bu nedenle Suriye'deki terör örgütlerine bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Biz gelmeden pılınızı pırtınızı toplayın gidin.

"Dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz"

Darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra çıkardığımız KHK'da kamu görevlilerinin aldığı kararlar ve eylemlerinin sorumluluk doğurmayacağı hükmünü getirmişiz. Üstelik bu kararname Meclis'te de görüşülerek yasalaşmıştı. Yani tüm vekillerin haberi var. Aynı hükümleri içeren düzenlemeye 15 Temmuz'da cesaretle darbecilere karşı koyan sivil vatandaşlar için de ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Nedense büyük bir gürültü koparılmaya başladı. Bana göre büyük değil. Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. 16 Nisan'da da bugün bu kampanyaya katılanlar 'Evet' demedi. Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz. Özellikle CHP'nin bazı milletvekilleri her türlü terbiye ve haysiyet sınırını aşan cümlelerle güya hükümete ama aslında millete hakaret etmeye başladı. Hele Muğla Milletvekili var ki, terbiyesiz, ahlaksız ifadelerle benim milletime saldırmıştır.