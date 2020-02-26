Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğana AK Parti Grubunda doğum günü sürprizi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Grubu'nda doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Grubu'nda doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yapılan doğum günü sürpriziyle duygusal anlar yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Toplantıda bir video ile doğum günü kutlanan Erdoğan, hazırlanan bu sürprizin kendisi için çok duygulu olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Çocukluk yıllarıma beni götürmesi, bunun yanında da tercih edilen oradaki birkaç anekdot önemliydi. Bu simitti, bu kitaptı, bu suydu. Bunların üçü çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı. Sınıfımdaki bir arkadaşımın kitap evleri vardı ve oradan elde ettiğim bu imkanlarla ilk ufakta olsa kütüphaneme aldığım eser Ömer Nasuhi Bilmen’in Hukuki İslamiyye idi. Taksitlerini simit satarak ödemiştim, su satarak ödemiştim ve o günden bugüne de bu şekilde yürüyerek geldik. Arkadaşlarım bunları gerçekten güzel tespit etmiş, yakalamış ve annemin de evdeki makinesinde özellikle komşulara diktiği elbiselerle her hafta sonu yatılı okumam nedeniyle bana verdiği 3-5 kuruş ile haftayı doldurur giderim. Böyle başlayan bir hayat ve şimdi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bu muhteşem dev kütüphane ile işte tırmandığımız nokta. Şüphesiz kitap bizim için en önemli yol arkadaşıdır. Her kitap bir alimdir. Onun için kitap saygıdeğerdir, bizim medeniyetimizde büyük öneme haizdir" ifadelerini kullandı.

AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü videosu
OYNAT 00:00
AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü videosu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 66 yaşına girdi. AK Parti grubundaki konuşmasından önce doğum günü için sürpriz bir video gösterildi. Videoda Erdoğan'ın çocukluğu ve gençliğinden kesitler sunuldu.


Putin İdlib için geliyor

Putin İdlib için geliyor

Erdoğan'dan flaş açıklama: HTS kayıtları açıklandığında kel görünecek
Ömür dediğinbir gölgede koşmak gibi

Ömür dediğin
bir gölgede koşmak gibi

​Anadolu İrfanı 6'ıncı bölümünde deprem bölgesi Elazığ'da.
Yola çıktı

Yola çıktı

​Bakan Dönmez, üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi.
Koronavirüs Yunanistan'da

Koronavirüs Yunanistan'da

​Bir komşu ülkede daha virüs tespit edildi.
Masonlar Tevrat'a<br>bağlı zararlı tarikatlardır

Masonlar Tevrat'a
bağlı zararlı tarikatlardır

​Kapatılan mason locaları, CHP'li mason İnönü tarafından açıldı.
İstanbul'u kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

Eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist yakalandı.

Kulak asmıyorum

Kulak asmıyorum

​​Erol Bulut, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi.

Cepteki tehlike!

Cepteki tehlike!

​Türkiye'de yaklaşık 50 bin kişi saldırıya uğradı.
Irak ve <br>İtalya'ya gitmeyin

Irak ve
İtalya'ya gitmeyin

​Dışişleri'nden Türkler için seyahat tavsiyesi.
Ölü sayısı 19'a yükseldi

Ölü sayısı 19'a yükseldi

İran'da koronavirüs salgını büyüyor.
Verdiğimiz<br>süre doluyor

Verdiğimiz
süre doluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Esenboğa Havalimanı'na indi

Esenboğa Havalimanı'na indi

​İran vatandaşlarını götürecek olan uçak Ankara'da.
Bakanlık<br>müjdeyi verdi

Bakanlık
müjdeyi verdi

​Elazığ'da kira yardımı ödemeleri başladı, sadece nüfus cüzdanı yeterli.
İlk 'örnek ev'<br>teslim edildi

İlk 'örnek ev'
teslim edildi

Elazığ'da depremden etkilenen köylerde bin 500 ev kurulacak.
En az 6-9 ay

En az 6-9 ay

Bakan Koca aşı ile ilgili süreci açıkladı.
NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü
Dünya

NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) çalışan ilk Afro Amerikan kadın matematikçi Katherine Johnson, 101 yaşında hayata veda etti. NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Johnson hakkında, "Yaptığı çalışmalar ve yetenekleri ile bir matematikçi olarak insanların Ay'a ayak basmasına yardım etti ve o, astronotlarımızın uzaydaki ilk adımlarını atmasını mümkün kıldı. Bu nedenle şu an Mars'a yolculuğu tasarlıyoruz" diye konuştu.
Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı: İlk kez 100'nün altında ölüm gerçekleşti
Dünya

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı: İlk kez 100'nün altında ölüm gerçekleşti

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi. Ülkede toplam Kovid-19 vakası 77 bin 658'e çıktı. Son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni vaka tespit edildi.
Koronavirüste Suriye endişesi: Yayılırsa önü alınamaz!
Dünya

Koronavirüste Suriye endişesi: Yayılırsa önü alınamaz!

Çin'den kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün son olarak Ortadoğu ülkelerinde görülmesi büyük paniğe neden oldu. İran üzerinden bölge ülkelerine yayılan salgınla ilgili en kötü senaryo savaşın yerle bir ettiği Suriye'de yayılması. Şam’da 2, Lazkiye’de 3 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü ifade ediliyor. Uzmanlar, salgının mülteci kampları gibi toplu yaşanan yerlerde yayılma olasılığının yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ciddi tıbbi tedbirleri alması gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.