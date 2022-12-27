Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğana büyükelçilerden güven mektubu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyükelçilerden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyükelçileri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabulde Sri Lanka, İsrail, Uruguay ve Kırgızistan büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğana büyükelçilerden güven mektubu
Sri Lanka Büyükelçisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Dissanayake’nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

İsrail Büyükelçisi Lillian'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ı (solda) kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lillian, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ı kabul etti.

Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.


Cayrus’un eşi, oğlu ve bazı büyükelçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külli yesi’ndeki kabulde Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Kazakbaev’in eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kuveyt Büyükelçisi Alenzi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu
GÜNDEM
Kuveyt Büyükelçisi Alenzi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu

Hindistan ve Pakistan Büyükelçilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
GÜNDEM
Hindistan ve Pakistan Büyükelçilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu


Marsta kış manzaraları

Mars'ta kış manzaraları

​NASA'dan hayran bırakan paylaşım.
Menderes Nehri karardı

Menderes Nehri karardı

​Analiz için numune alındı.
Nevşin Mengüden çarpıcı iddia: Meral Akşener altılı masayı dağıtacak

​Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması.

​Servis, minibüs, tam bilet, öğrenci bileti ve taksi ne kadar oldu?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı.

Türkiye'de en çok izlenen 10 sinema filmi belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.