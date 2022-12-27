Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyükelçilerden güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Dissanayake’nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
İsrail Büyükelçisi Lillian'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ı (solda) kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lillian, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu verdi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Cayrus’un eşi, oğlu ve bazı büyükelçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külli yesi’ndeki kabulde Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Kazakbaev’in eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.