Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerinden doğum günü tebrikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülke liderlerinden doğum günü tebrikleri gelmeye devam ediyor.
Yetmiş yaşına basan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı son tebrik eden isim ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz oldu.
İkili arasında yapılan telefon görüşmesinde Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriklerini iletti.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'in telefon görüşmesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini detaylı bir şekilde ele aldığı da iletildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriklerini iletti.
Tokayev ve Mirziyoyev'den Erdoğan'a 'Türk dünyası' vurgulu teşekkür
Tokayev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü teşekkürlerini iletti.
Mirziyoyev de Cumurbaşkanı Erdoğan'a Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğine destekleri dolayısıyla teşekkür etti.
Putin ise görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.