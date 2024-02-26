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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerinden doğum günü tebrikleri

Dünya liderleri 70 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerini iletiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan cumhurbaşkanı ve başbakanlar, doğum gününü tebrik etti, ikili ilişkileri görüştü. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğine destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Semih Bozkuş
20:35 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:18 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülke liderlerinden doğum günü tebrikleri gelmeye devam ediyor.

Yetmiş yaşına basan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı son tebrik eden isim ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz oldu.

İkili arasında yapılan telefon görüşmesinde Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriklerini iletti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'in telefon görüşmesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini detaylı bir şekilde ele aldığı da iletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriklerini iletti.

Tokayev ve Mirziyoyev'den Erdoğan'a 'Türk dünyası' vurgulu teşekkür

Tokayev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü teşekkürlerini iletti.

Mirziyoyev de Cumurbaşkanı Erdoğan'a Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğine destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Putin ise görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Millete hizmet etmeye adanmış bir ömür: Recep Tayyip Erdoğan
Millete hizmet etmeye adanmış bir ömür: Recep Tayyip Erdoğan

Beyoğlu'nda başlayan siyasi hayatı, İstanbul Belediye Başkanlığı, hapis yılları ve siyasi yasaklılık süreçlerinden sonra "Millete hizmetle sevdalı" diyerek kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı ile Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı vazifelerinde devam etti. 2003 yılından 2014 yılına kadar sürdürdüğü Başbakanlık görevi, 2014 yılından günümüze kadar sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı görevi ile, ömrünün büyük kısmını siyaset sahnesinde geçirdi. Ve bu yıllarda girdiği yerel seçim, referandum, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamını kazanarak milletin iradesini ortaya koydu. 40 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan kamu görevini, 70 yaşında Cumhurbaşkanlığı ile sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 70 yaşında


#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#70'inci Yaş
#Doğum Günü
#Tebrik
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