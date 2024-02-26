Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerinden doğum günü tebrikleri

Beyoğlu'nda başlayan siyasi hayatı, İstanbul Belediye Başkanlığı, hapis yılları ve siyasi yasaklılık süreçlerinden sonra "Millete hizmetle sevdalı" diyerek kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı ile Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı vazifelerinde devam etti. 2003 yılından 2014 yılına kadar sürdürdüğü Başbakanlık görevi, 2014 yılından günümüze kadar sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı görevi ile, ömrünün büyük kısmını siyaset sahnesinde geçirdi. Ve bu yıllarda girdiği yerel seçim, referandum, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamını kazanarak milletin iradesini ortaya koydu. 40 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan kamu görevini, 70 yaşında Cumhurbaşkanlığı ile sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 70 yaşında