Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik yağıyor: İlk mesaj Katar Emiri Tamim'den geldi

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda henüz resmi sonuçlar açıklanmazken seçimi önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da tebrikler gelmeye başladı. İlk tebrik Katar Emiri Tamim Bin Hamad'dan geldi.

Türkiye cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için sandık başına gitti. Katılımın yoğun olduğu seçimlerde oy sayımı da sürüyor.

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere göre, sandıkların yüzde 99,82'sinin açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. Turu'nda oyların yüzde 52,02'sini alırken Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 47,98'ini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi olmayan bu sonuçlara göre seçim yarışını önde götürürken ilk tebrikler de gelmeye başladı.

İlk tebrik Tamim'den

İlk tebrik Katar Emiri Tamim Bin Hamad'dan geldi. Katar Emiri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar ve kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler açısından arzuladığını gerçekleştirmenizi dilerim." ifadelerini kullandı.





أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023

Dibeybe'den tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tebrik de Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'den geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dibeybe, "Recep Tayyip Erdoğan kardeşimi yeni bir cumhurbaşkanlığı dönemi kazandığı için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.





أهنئ أخي فخامة الرئيس @RTErdogan بفوزه بدورة رئاسية جديدة. هذا الفوز جاء تجديدا للثقة من الشعب #التركي 🇹🇷 في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس #أردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) May 28, 2023

Orbán da tebrik etti

Bir diğer tebrik de Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orbán'dan geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Orbán, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışmasız seçim zaferini kutluyorum" diye yazdı. Ayrıca Orbán, Türkçe olarak da, "Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadelerini kullandı.





Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 28, 2023

İlham Aliyev de Erdoğan'ı tebrik etti

Erdoğan'a seçim zaferi sonrası bir tebrik de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp seçimdeki başarısı nedeniyle kutlayarak, en kısa zamanda Azerbaycan'a beklediğini iletti.

Şahbaz Şerif: Tarihi zafer

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de seçimdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şerif, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak tarihi zaferle yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebrikler." ifadelerini kullanarak, Erdoğan'ın mazlum Müslümanlar için bir güç direği ve devredilemez hakları için ateşli bir ses olduğunu söyledi.





Heartiest congratulations to my dear brother H.E. President @RTErdogan on his historic re-election as President, Republic of Turkiye. He is one of few world leaders whose politics has been anchored in public service. He has been a pillar of strength for the oppressed Muslims & a… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 28, 2023

Hariri: Yeni dönemde kendisine başarılar diliyorum

Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu önde götürmesini kutladı.





Hariri, Twitter hesabı üzerinden Erdoğan'ın seçimi önde götürmesine ilişkin tebrik mesajı yayımladı.





Erdoğan'ı "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki zaferinden dolayı tebrik ettiğini" belirten Hariri, "Yeni dönemde kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.





مبروك فوز الرئيس رجب طيب اردوغان @rterdogan_ar بالانتخابات الرئاسية التركية، اتمنى له النجاح والتوفيق في ولاية جديدة مليئة بالتحديات الكبيرة. — Saad Hariri (@saadhariri) May 28, 2023

Tebbun: Cezayir halkı adına tebriklerimizi sunuyoruz

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Değerli Kardeşim” cümleleriyle başladığı tebrik mesajında, "Kardeş Türkiye halkının aziz şahsınıza olan güveninin tazelenmesini memnuniyet ve sevinçle karşılayarak, size kendi adıma ve Cezayir halkı adına tebriklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vucic: Yeniden cumhurbaşkanı seçilmenizi gönülden kutlarım

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yayımladığı tebrik mesajında, Erdoğan'ı seçim zaferi sebebiyle tebrik ederek, "Şahsım ve Sırbistan halkı adına yeniden cumhurbaşkanı seçilmenizi gönülden kutlarım. Bu dönemde de ülkenizin gelişimi ve halkınızın iyiliği için çalışacağınıza eminim." ifadelerini kullandı.

Mirziyoyev: Sonuçlar Türk halkının desteğinin göstergesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de seçmenlerin yüksek düzeyde katılımı ve ikinci tur oylama sonuçlarının, dost Türk halkının görevdeki Cumhurbaşkanı'nın yürüttüğü politika ve reform programını desteklediğinin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.









El Cezire: Türkiye, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçti

Öte yandan Katar merkezli El Cezire de Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiğini söyledi.

Türkiye'deki seçimleri ana habere taşıyan kanal, "Türkiye, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçti." ifadelerini kullandı.



