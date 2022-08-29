Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Afyonkarahisarda çok net mesaj 2023 zafer yılı olacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afyonkarahisar'da çok net mesaj: 2023 zafer yılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuşuyor. Burada kendisini bekleyen 50 bin kişiye seslenen Erdoğan, 2023 yılının zafer yılı olacağı vurgusunu yaparak, "Şahit ol Ya Rab!" dedi. Erdoğan "2023 yaklaştıkça, sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Uyanık olacak ve hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz. Millet olarak aynı delikten asla ısırılmayacağız" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Afyonkarahisarda çok net mesaj: 2023 zafer yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Kütahya'da yaptığımız bugünkü toplu açılış töreninde 50 bini aşkın kardeşimizle beraberdik. Bugün baktım ki Afyon'da da durum başka. Bay Kemal Afyon'dan, Kütahya'dan sana selamlar var. Salgın sebebiyle 3,5 yıldır sizinle beraber olamadık. Büyük zaferin arifesinde zaferin şehrindeyiz.

Şehitler diyarı Afyonkarahisar'da vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için can veren tüm kahramanlara Allah'tan niyaz ediyorum. Bu özel günde, Kocatepe'den taarruz emrini veren Başkumandan Mustafa Kemal'i, şehitleri, Afyonkarahisar'ın şehitliklerinde koyun koyuna yatan tüm yiğitleri burada tazim ediyorum. Biraz önce Kütahya'daydık. Kütahyalı kardeşlerimizle bir araya geldik. Bundan tam 1 asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen o destansı mücadeleyi yeniden birlikte hatırladık.

Cuma günü de başka bir destanı, Malazgirt Zaferi'ydi. Önce Ahlat'taydık. Ardından Malazgirt meydanında 10 binlerler birlikte cuma namazını kıldık. Hep beraber, omuz omuza saf tuttuk. Milli Bekamıza ve değerlerimize yönelik çirkefçe saldırıların artığı dönemde Malazgirt'ten çok önemli mesajlar verdik. Yarın da 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız.

"2023'ÜN ZAFER YILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

  • 2023'ün bizler için bugün burada olduğu gibi bir zafer yılı olacağına yeniden inanıyorum. Şahit ol ya Rab! Bize yıllarca unutturulmaya çalışan, ihmal edilen, tarihleri kendilerince yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimize sahip çıkıyoruz. Şehitlerimizi şükranla anarken aynı zamanda canları pahasına bizlere bıraktıkları emanetlere karşı mesuliyetleri hatırlıyoruz.

Birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin daha büyük katılımlarla yad edeceğiz. Ne Türkiye'yi eski kötü günlerine gönderme çabaları, ne milli iradenin egemenliğini kabul edemeyen vesayetçilerin oyunlarına, terör örgütlerinin kanlı saldırıları hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Burada tek millet diyor muyuz? Biz yola AK Parti olarak buradan yola çıktık.

Tek parti faşizmiyle yanıp tutuşanlar gelecekte de hedeflerine ulaşamayacaklar. Milletimizin mukaddes değerlerine hakaret edenler hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacak. Ecdadımızın bu topraklarda bıraktığı izleri takip ederek Türkiye'yi adaletle, erdemle, kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz. Sevgili gençler, lütfen şehitliklere gidin, bu milletin bağımsızlığını nasıl kazandığını öğrenin.

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİTLİĞİDİR'"

Buraların bir an önce alınması ve düşmanın yok edilmesi henüz 24 yaşındaki Yüzbaşı Agah'a verilir. 26. Ağustos öğlenden sonra bütün çarpışmalar 27 Ağustos öğlen vaktine kadar sürer. Yüzbaşı Agah onlara ağır kayıplar verdirerek, onları batı istikametine kaçmalarını sağlar. 50 Mehmetçik ve takviye kuvvetle düşman bu vadi içinde tamamen yok edilir. Kütahya'dan Çanakkale'ye kadar şehitliklerimizde buna benzer yiğitlik destanlarıyla doludur. Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir. Bu topraklar onun için şüheda yurdudur diyoruz.

Biz de şehitlerimizden aldığımız ilhamla, kutlu yürüyüşümüzü Afyon'dan başlattık. Partimizin temellerini buradan attık ve yolumuzu çizdik. Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmek, güçlendirmek için canla başla çalışıyoruz.

"85 MİLYONUN TAMAMINA HİZMET GÖTÜRÜYORUZ"

Tescilli 600 konağın, 400'ünün restorasyonunu tamamladık. Afyonkarahisar sınırları içerisindeki demiryollarını yeniledik. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir yüksek tren hattının çalışmaları sürüyor. Afyonlu çiftçilerimize toplam 3 milyar tutarında tarımsal destek verdik. Bu sene tarım ürünlerinde çok yüksek alım fiyatları açıklayarak, çiftçilerimizin yüzünü bir kez daha güldürdük. Tüm dünyanın içinde sürüklendiği bu fırtınadan, ülkemizi daha güçlü şekilde çıkaracağız.

  • Muhalefet tüm mesaisini birbirilerinin kuyusunu kazmaya, yalan siyasetine harcarken, biz 85 milyonun tamamına hizmet götürüyoruz. Toplanıp dağılmaktan başka yaptıkları var mı? Bugün aynı zamanda Afyonkarahisar ve ilçelerinde toplam 4 milyar 67 liralık hizmete alıyoruz. Toplamda 228 eseri şehrimize kazandırıyoruz.

"UYANIK OLACAK FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Sizlerden 2023'e giden kritik süreçte birliğimize, kardeşliğimize daha fazla sahip çıkmanızı bekliyorum. Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan, kardeşliğine yönelik provokasyonların çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz.

  • 2023 yaklaştıkça, sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Uyanık olacak ve hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz. Millet olarak aynı delikten asla ısırılmayacağız. Muhabbetimizi daha güçlendirerek bu oyunları boşa çıkarmak hepimizin boynunun borcudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri mesajı: Bizim için yeniden zafer yılı olacağına inanıyorum
OYNAT 01:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri mesajı: Bizim için yeniden zafer yılı olacağına inanıyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuştu. 2023 seçimlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Artık 9 ay var, 9 ay sonra 2023 seçimlerine hazır mıyız? 2023'ün bizler için bugün burada olduğu gibi bir zafer yılı olacağına yeniden inanıyorum. Bize yıllarca unutturulmaya çalışan, ihmal edilen, tarihleri kendilerince yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimize sahip çıkıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Toplanıp dağılmaktan başka bir marifetiniz var mı?
OYNAT 01:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Toplanıp dağılmaktan başka bir marifetiniz var mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuştu. Muhalefetin birbirlerinin kuyusunu kazdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Muhalefet tüm mesaisini birbirlerinin kuyusunu kazmaya, yalan siyasetine harcarken, biz 85 milyonun tamamına hizmet götürüyoruz. Toplanıp dağılmaktan başka yaptıkları var mı?' ifadelerini kullandı.


Kendisi Ghezzal eşi Talisca

Kendisi 'Ghezzal' eşi 'Talisca'

​Fanatik Beşiktaşlı vatandaştan e-Devlet'e başvuru.
Eskişehirde 11ler belli oldu

Eskişehir'de 11'ler belli oldu

​Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
2023 zaferyılı olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

​Çorum'da yakalanan balık görenleri şaşırttı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelenin sadece silahla, parayla değil imanla, kararlılıkla ve azimle kazanıldığını herkes gördü.

​MHP lideri Bahçeli'den Yunanistan'a S-300 tepkisi...

Gelinin mi, damadın mı? Son sözü Yargıtay söyledi.

Avrupa'da elektrik piyasasına müdahale: Acil müdahaleye hazırlanıyorlar
Dünya

Avrupa'da elektrik piyasasına müdahale: Acil müdahaleye hazırlanıyorlar

Von der leyen, Avrupa'da Rus fosil yakıtları döneminin sona erdiğini ve enerji şantajından kurtularak küresel kuralları daha güçlü savunacaklarını söyledi. Elektrik piyasasının farklı koşular ve amaçlar için geliştirildiğini anımsatan von der Leyen, Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını bildirdi.
NASA’nın Artemis I kalkışı ertelendi
Teknoloji

NASA’nın Artemis I kalkışı ertelendi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), Artemis I uzay aracını Ay’a göndermeyi amaçlayan görevi, uzay aracının motorundaki teknik bir sorun nedeniyle ertelendi.
İYİ Parti tiyatrosunda bu hafta: Akşener'in Silivri ziyaretinde geçinemediğinden dert yanan genç Kartal teşkilatından çıktı
Gündem

İYİ Parti tiyatrosunda bu hafta: Akşener'in Silivri ziyaretinde geçinemediğinden dert yanan genç Kartal teşkilatından çıktı

Partisinin grup toplantısında her hafta bir tiyatro sergileyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oyununun adresi bu kez Silivri oldu. Geçtiğimiz günlerde Silivri'ye ziyarette bulunan Akşener'in sözde Silivri'de karşılaştığı Ensar Kaşçıoğlu, kameralar önünde geçinemediğini ve evden dışarı çıkamadığını söyledi. Ancak Akşener'e dert yanan Kaşçıoğlu'nun İYİ Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nda görevli olduğu ortaya çıktı. Kaşçıoğlu'nun sosyal medya hesaplarının İYİ Parti'nin resmi hesabını aratmadığı, ve Meral Akşener'in yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de pek çok fotoğrafının olduğu görüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.