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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret: İşte görüşmedeki kritik başlıklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'te konutunda ziyaret etti. Görüşmede ekonomi ve yerel seçim çalışmaları başta olmak üzere kritik konular ele alındı. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan konuttan ayrıldı.

14:59 . 29/08/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Bahçeli, Beytepe'deki konutunda gerçekleşen görüşme öncesi Erdoğan'ı konutun kapısında karşıladı.

Bahçeli, Beytepe'deki konutunda gerçekleşen görüşme öncesi Erdoğan'ı konutun kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Bahçeli, Beytepe'deki konutunda gerçekleşen görüşme öncesi Erdoğan'ı konutun kapısında karşıladı.


Masada hangi konular var?

Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti.

Görüşmede ekonomi ve yerel seçim çalışmaları başta olmak üzere kritik konuların ele alındığı değerlendiriliyor.

Sürpriz temas sona erdi

Saat 14.00'te başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Erdoğan daha sonra Bahçeli'ni konutundan ayrıldı.

Erdoğan, Bahçeli ile en son 13 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesi bir saat sürmüştü.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#Ankara
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