Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret: İşte görüşmedeki kritik başlıklar

Rusya'nın tahıl anlaşmasını uzatmayacağını açıklamasının ardından ortaya çıkan kriz sonrası gözler bir kez daha Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması için Türkiye'nin oynayacağı role dikkat çeken dünya basını bu gelişmeyi manşetine taşırken kritik zirve için tarih de verildi.