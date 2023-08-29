Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret: İşte görüşmedeki kritik başlıklar

Bahçeli, Beytepe'deki konutunda gerçekleşen görüşme öncesi Erdoğan'ı konutun kapısında karşıladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Bahçeli, Beytepe'deki konutunda gerçekleşen görüşme öncesi Erdoğan'ı konutun kapısında karşıladı.
Masada hangi konular var?
Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti.
Görüşmede ekonomi ve yerel seçim çalışmaları başta olmak üzere kritik konuların ele alındığı değerlendiriliyor.
Sürpriz temas sona erdi
Saat 14.00'te başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Erdoğan daha sonra Bahçeli'ni konutundan ayrıldı.