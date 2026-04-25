Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yıl dönümü mesajı

20:4825/04/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Erdoğan, Çanakkale şehitlerini rahmetle andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları’nın 111’inci yıl dönümünde yayımladığı mesajda vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanları andı. Erdoğan, istiklal ve istikbal için verilen destansı mücadelenin önemine vurgu yaparak şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle yâd etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları’nın 111’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’de istiklal ve istikbal uğruna mücadele eden tüm kahramanları andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İstiklalimiz ve istikbalimiz uğruna destansı bir mücadele veren tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum.”



#Çanakkale Kara Savaşları
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
