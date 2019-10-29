Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Terör koridorunu dağıttık Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim kutlamaları nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törende Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayarak "Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, kurtuluş savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim’de başlattığımız ve başarılara imza attığımız Barış Pınarı harekatıyla Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik" mesajını yazdı.

Haber Merkezi 29 Ekim 2019, 11:06 Son Güncelleme: 29 Ekim 2019, 12:01 Yeni Şafak