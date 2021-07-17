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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurumlulara müjde: 9.5 milyar lirayı bulan projeleri hizmetinize sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin 13,5 milyonu aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük ailesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Erzurum'a eli boş gelmedik. Bugün gerçekleştireceğimiz toplu açılış töreninde 9.5 milyar lirayı bulan projeleri Erzurum'un istifadesine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Erzurumlulara müjde: 9.5 milyar lirayı bulan projeleri hizmetinize sunacağız
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen yaptığı konuşmada, dadaş diyarı Erzurum'da bulunmaktan, Erzurumlular ile hasret gidermekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Kente ulaştığı andan itibaren kendisini bağrına basan Erzurumlulara teşekkür eden Erdoğan, "Cağ kebapları ile önümüzü kestiler, sizi daha fazla bekletmeyelim diye dönüşte yeriz dedik." ifadesini kullandı. Öncelikle Erzurum'a ve AK Parti İl Teşkilatına şükran borcunu ödemek istediğini söyleyen Erdoğan, Erzurum'a son olarak 31 Mart mahalli idareler seçimlerinden bir ay önce, 28 Şubat'ta geldiğini anımsattı. O gün İstasyon Meydanı'nda Erzurumlularla ahitleştiğini anımsatan Erdoğan, "Soğuğa ve kara rağmen meydanı dolduran Erzurumlu kardeşlerimizden iradelerine sahip çıkma sözü almıştık. Her ne kadar birileri çeşitli bahanelerle mitingimize leke sürmeye çalışsa da biz o meydanda aramızdaki dayanışmayı daha da perçinlenmiştik. Şimdiye kadar bizi asla mahcup etmeyen, yarı yolda bırakmayan Erzurum 31 Mart'ta da geleneğini bozmayarak adeta sandıkları patlatmıştır." diye konuştu.

"Kamera oyunu diyerek çamur atanlar 29 Mart seçimlerinde bir kez daha hezimete uğradı"

Erdoğan, Erzurum'un hep olduğu gibi yine hizmet ve eser siyaseti ile AK Parti'nin kardeşlik siyasetini tercih ettiğini söyledi. Yüzde 63 gibi Türkiye ortalamasının çok üstünde rekor bir oy oranıyla dadaşların İstasyon Meydanı'nda verdikleri sözü yerine getirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Erzurumlulara olan muhabbetimize montaj diyerek, kamera oyunu diyerek çamur atanlar 29 Mart seçimlerinde bir kez daha hezimete uğradı. Erzurum'un anaları bu işi kardı, kardı, kardı ve dağ taş demedi neticeyi aldı." dedi. Erzurum yöresine ait "Gülistanda bir gülüm var" türküsünden dizeler okuyan Erdoğan şunları söyledi: "29 Mart'ta bir kez daha gördük ki Erzurum'da can dediğimiz, dost bildiğimiz, dostluğundan emin olduğumuz dadaşlar var. Bizim her seçimde yanımızda Palandöken Dağı gibi duran, ahdine, kavline sadık kardeşlerimiz var. Erzurum'da, ülkesi, milleti, davası için gerektiğinde baş verecek ama asla baş eğmeyecek yoldaşlarımız var, neferlerimiz var. Rabb'im muhabbetimizi, dostluğumuzu, yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin. 31 Mart'ta iradelerine sahip çıkan, davalarına sahip çıkan, ülkesine, milletine geleceğine, İstasyon Meydanı'nda bizlere verdiği söze sahip çıkan tüm Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum. Erzurum'daki zaferin mimarı olarak gördüğüm sandık müşahidinden mahalle temsilcisine, ilçe yönetiminden il yönetimine, belediye başkanlarımızdan milletvekillerimize kadar herkese teşekkür ediyorum."

  • Erdoğan, kuruluşundan itibaren AK Parti çatısı altında davalarına hizmet etmiş, emek vermiş ancak şimdi aralarında olmayanlara Allah'tan rahmet diledi.

"Türkiye'nin en büyük ailesiyiz"

'Erzurum'a eli boş gelmedik' diyen Erdoğan şunları kaydetti: "Bugün gerçekleştireceğimiz toplu açılış töreninde 9.5 milyar lirayı bulan projeleri Erzurum'un istifadesine sunacağız. 13,5 milyonu aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz."

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Karadeniz Sahil Yolu Projesi'nde tamamlanan tünelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak
FOTOĞRAF 14
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Karadeniz Sahil Yolu Projesinin Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide kısmında yer alan ve yapımları tamamlanan bin 100 metre uzunluğundaki T-1 Tüneli (Çakraz-Avara), bin 600 Metre uzunluğundaki T-2 Tüneli (Cumayanı) ile birlikte 2 bin 350 metre uzunluğundaki T-3 Tünelinin (Dizlermezeci-Meydan) açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katılım sağlayacağı törenle gerçekleşecek.
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Törende uzunlukları 5 kilometreyi bulan 3 adet çift tüp tünelle beraber yapımları tamamlanan 267 metre uzunlukta çift viyadük, 320 metre uzunluğunda 6 adet çift köprü ile birlikte 4 adet kavşak hizmete sunulacak.
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Sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılım sağlayacağı; tünel, viyadük, köprü ve kavşakların açılışının ardından tek şeritli yoldaki dik rampalar, keskin virajlar ve uçurumlar nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan ve özellikle kış aylarında ölümcül kazaların yaşandığı Bartın-Kurucaşile güzergahında ulaşım güvenli ve konforlu hale gelecek.
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Açılışı yapılarak hizmete alınacak olan tünel, viyadük, köprü ve kavşaklarla birlikte bölge ulaşımında büyük rahatlama sağlanacak
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Turizm ve sanayinin gelişmesine de katkı sunacak çalışmalar bölge halkı için büyük umut vaat ediyor.
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Çalışmaların bitmesiyle beraber bölgede istihdam olanaklarının artacağı öngörülüyor.
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İki tünelde çalışmalar devam ediyor Projenin Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide güzergahındaki 4 bin 600 metre uzunluğundaki T-4 Tüneli (Karaman-Tekkeönü) ile birlikte 3 bin 100 metre uzunluğundaki T-5 Tünelinde çalışmalar hızla devam ediyor.
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tvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya illerinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nun Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bağlanması planlanırken yolun tamamının 2023 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.
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Karadeniz Sahil Yolu Projesi'nde tamamlanan tünelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak
Karadeniz Sahil Yolu Projesinin Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide kısmında yer alan ve yapımları tamamlanan tüneller, viyadük, köprü ve kavşakların açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katılım sağlayacağı törenle gerçekleşecek. Projenin Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide güzergahındaki 4 bin 600 metre uzunluğundaki T-4 Tüneli ile birlikte 3 bin 100 metre uzunluğundaki T-5 Tünelinde çalışmalar hızla devam ediyor. Yolun tamamının 2023 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.


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