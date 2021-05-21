Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolunun açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Aziz milletim değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün İstanbul'un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak en kritik projelerden biri olan Kuzay Marmara otoyolunun 7. kesiminin açılış töreninde bir aradayız. Habipler - Hasdal arasındaki 10.2 kilometrelik kesimi de kapsayan projenin en önemli kısımlarından biridir.

Habipler Hasdal kavşakları bölümü FSM yönünden gelen araçların Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy, Çam ve Sakura hastanesi, İkitelli OSB gibi yoğun trafiği olan yerlere kolayca erişim sağlayacaktır.

Otoyol üzerindeki Kocaeli, Sakarya gibi illerimiz de bu rahatlıktan istifade ediyor. Tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu ile de birleşecektir. Tamamlandığında Marmara bölgemizi tamamen otoyollarla kuşatmış olacağız. Bu eserler ülkemizin sembolleri olarak tarihteki yerlerini almaktadırlar. Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprümüz de şimdiden görenleri hayranlık içinde bırakmaktadır.

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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/ctNQxUNNA9 — Yeni Şafak (@yenisafak) May 21, 2021

KANAL İSTANBUL DA GELİYOR

Yakında temelini atacağımız Kanal İstanbul projemiz de inşaallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak, ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır.

Şimdiden bu yolları kullanacak olan tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum.

Biz hep eser ve hizmet siyaseti peşinde koştuk. Her aşaması zorlu uğraşlarla geçen bu eser ve hizmet siyaseti mücadelemiz sayesinde ülkemizi yeni bir çağın eşiğine kadar getirdik.

"SALDIRILAR VE SALGIN HİZMET SİYASETİMİZİ DURDURMADI"

Gezi olayları ile başlayan saldırılara rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlık alanındaki en büyük kapasite artışlarını, her biri ayrı güzelliğe sahip hastanelerimizin inşasını salgın döneminde gerçekleştirdik.

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Kuzey Marmara Otoyolunun büyük bir kesimini yine bu dönemde hizmete açtık.

AA

YARGI REFORM PAKETİ

Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclis'imize sunuyoruz.

RAHATSIZ DA OLSALAR VAZGEÇMEYECEĞİZ

Türkiye'yi salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına sokma kararlılığımızı sürekli ifade ediyoruz. Tabi bu tablo dışarıda ve içeride birilerine rahatsızlık veriyor. Ülkemizi uzun süre darbeler, vesayet, siyasi ve toplumsal mühendislik yöntemleriyle bir kısır döngü içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç hoşlanmadılar. Rahatsız da olasalar biz kararlılıkla bu yola devam edeceğiz.

"BAŞARAMAYACAKLAR"

Ürettiğiniz bir şey yok. O zaman bırakın da biz rahat çalışalım. Çünkü bizim yapacak daha çok işimiz var. Sağlık, adalet, enerji, okullarımız daha yapacağımız çok iş, atacağımız çok adım var.

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Çekilin önümüzden de şöyle rahat ve hızla çalışmaya devam edelim. Ülkemizin vakti ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmeyin. Darbecilerden terör örgütlerine kadar ellerine geçen her aracı bu doğrultuda seferber ettiler.

Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Durmak yok yola devam. Salgın sonrasında kararlı adımlarımızı hızlandıracak, siyasi ve ekonomik kalkınmayı sürdürecek projeleri birer birer gerçekleştiriyoruz. Milletimizin bize gösterdiği istikamet budur.

"İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR"

Filistin unutmayın bizi bekliyor. Filistin tüm o yavruların ağlamalarıyla bizi bekliyor.

Terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünya bilmeli.