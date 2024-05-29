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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'i tanıyan ülkeler ile telefon trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'i devlet olarak tanıyan İrlanda ve Norveç'in Başbakanlarıyla peş peşe telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İrlanda Başbakanı Simon Harris ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri Filistinleri tanıma kararı sebebiyle tebrik etti. Öte yandan görüşmelerde ikili ilişkiler ile İsrail'in Filistin'e saldırıları, Gazze'ye yardım faaliyetleri ele alındı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmüş ve kendisine Filistin'i tanıma çağrısında bulunmuştu.

Semih Bozkuş
18:08 - 29/05/2024 Wednesday
Güncelleme: 20:09 - 29/05/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İrlanda Başbakanı Simon Harris - Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İrlanda Başbakanı Simon Harris - Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü Gazze diplomasisi tüm hızıyla sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ardından İrlanda Başbakanı Simon Harris ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinde Türkiye ve İrlanda ilişkileri, İsrail’in Filistin’de uyguladığı sistematik saldırılar, Gazze’ye yönelik yardım faaliyetleri ile küresel ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

"Bu hamle çözüm çabalarına güç katacak"

Görüşmede İrlanda’nın Filistin’i devlet olarak tanımasını takdirle karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hamlenin bölgede barış ve adaletin tesisi ile iki devletli çözüm çabalarına güç katacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, adil ve kalıcı çözüm için İsrail’i uluslararası hukuka uymaya zorlayıcı adımların şart olduğunu ve hep birlikte barış vizyonunu canlı tutmak gerektiğini söyledi.

Norveç Başbakanı ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Norveç ilişkileri, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in pervasız ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış için çabaların artırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç’in Filistin’i tanıma kararının bölgede sürdürülebilir barışa, huzura, adalete ve iki devletli çözüm vizyonuna katkı sağladığını söylerken bu isabetli adımları ile süreç boyunca kararlı davranışlarından ötürü Norveç hükümetini tebrik etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#İrlanda Başbakanı
#Harris
#Filistin
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