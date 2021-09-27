Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ mesajı: Qarabağ Azərbaycandır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin başlamasının yıldönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında, "Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azərbaycandır" ifadelerini kullandı.
Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.
Qarabağ Azərbaycandır 🇦🇿🇹🇷 pic.twitter.com/U6E8SGi1IJ
Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.