Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulündeki tablo detayı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulündeki tablo detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayraktar AKINCI TİHA'nın özelliklerini içeren grafik paylaştı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayraktar AKINCI TİHA'nın özelliklerini içeren grafik paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay-Yıldız karargah düşmana korku dosta güven verecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay-Yıldız karargah düşmana korku dosta güven verecek
Abone Ol Google News
Av yasağı bitti

Av yasağı bitti

Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
​Alevler en az 30 dükkanı sardı

​Alevler en az 30 dükkanı sardı

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın.
Türkiyenin desteğini bekliyoruz

Türkiye'nin desteğini bekliyoruz

​Afganistan'da geçiş sürecini yöneten Hikmetyar Yeni Şafak'a konuştu.
Geride 'enkaz' kaldı

Geride 'enkaz' kaldı

Yeni Şafak, Taliban'ın tam denetimine geçen havalimanında.
FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

Engin Özkoç'a yeni suçlama.
CHP'nin küfürbaz başkanı

CHP'nin küfürbaz başkanı

​Kendisini eleştiren vatandaşa 12 dakika 68 küfür saydırdı.

Suriye'den de çıkacaklar

Suriye'den de çıkacaklar

​ABD medyası: Türkiye'nin konumunu güçlendirecek.
Ankesör’de ağ genişliyor

Ankesör’de ağ genişliyor

​FETÖ'cülerin HTS kayıtlarında farklı hatlar tespit edildi.
Katliama bile bile göz yumdular

Katliama bile bile göz yumdular

​ABD istihbarata rağmen kapıyı açık tuttu.

Afganistan'dan çekilme sonrası ​Biden'dan açıklama.

​31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​81 ilin valiliğine gönderildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Harp okullarındaki diploma töreninde konuştu.
Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.