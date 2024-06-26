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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail'in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu, Türkiye'nin İsrail'in saldırgan politikalarına karşı Lübnan'ın yanında olduğunu ifade etti.

Büşra Soyal
21:31 - 26/06/2024 الأربعاء
Güncelleme: 21:50 - 26/06/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Arşiv - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi yaptı.
Arşiv - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail'in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu, Türkiye'nin İsrail'in saldırgan politikalarına karşı Lübnan'ın yanında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok geç olmadan uluslararası toplum ile İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail'e "artık yeter" demesi gerektiğini belirtti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Lübnan
#Necip Mikati
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