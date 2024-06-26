Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi yaptı

Gazze'ye yönelik saldırılarını devam ettiren İsrail, Orta Doğu'da yeni bir krizin doğmasın vesile olacak yeni bir hamle yapmıştı. İsrail, Hizbullah'la yaşanan gerilim yüzünden Lübnan'a yönelik saldırı planını onaylanmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in bu hamlesi için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Guterres, Lübnan ile İsrail sınırını ayıran "Mavi Hat" boyunca yaşanan tehlikeli gelişmelerle ilgili, "Lübnan'ın ikinci bir Gazze olma" riskine karşı dünyayı uyardı.