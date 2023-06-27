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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Önce Sudan sonra Filistin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

20:10 . 27/06/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak, bayramın tüm Sudan halkı ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi.

Görüşmede, Sudan'da yaşananların, bir bayramın daha buruk karşılanmasına neden olduğunu belirten Erdoğan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Büyükelçiliğinin yaşananlara rağmen Sudan'dan ayrılmadığını, bu sayede faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde Port Sudan'dan yürütüldüğünü ifade etti.

FİLİSTİN DAVASINA DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak, bayramın tüm Filistin halkı ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi.

Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle bir bayramın daha buruk geçirildiğini belirten Erdoğan, Cenin saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Mescid-i Aksa'nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Sudan
#Politika
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