Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Slovenya Başbakanı Golob ile telefonda görüştü tebrik etti

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından bir ülke daha Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı. Slovenya Başbakanı Robert Golob, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini söyledi.