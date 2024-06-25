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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Slovenya Başbakanı Golob ile telefonda görüştü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Slovenya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını tebrik eden Erdoğan, bu anlayışın bölgede kalıcı barışa ve huzura katkı sağlayacağını belirtti

20:49 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 21:07 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Başbakanı Golob ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Başbakanı Golob ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Slovenya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Slovenya'nın, Filistin'i devlet olarak tanıma kararını tebrik eden Erdoğan, bu anlayışın bölgede kalıcı barışa ve huzura katkı sağlayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya'nın milli gününü de kutladı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Robert Golob
#Slovenya
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