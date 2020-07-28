Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya Camimizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la gittiği Karacaahmet Mezarlığı'nda, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye Gülbaran ve kayınpederi Cemal Gülbaran'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

AA

Mezarlık çıkışında kendisine "İyi bayramlar." dileyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, basın mensuplarının "Bayram mesajınız var mı?" sorusu üzerine, "Değerli basın mensubu arkadaşlarım, her şeyden önce tüm milletimin, tüm İslam dünyasının Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık uğruyor: Her zaman dertlerimizi dinler
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık uğruyor: Her zaman dertlerimizi dinler

Erdoğan, şöyle devam etti:

  • "Özellikle bizim bu dini bayramlarımız ağırlıklı olarak birliğin, beraberliğin müjdecisi ve birer vesilesidir ve inanıyorum ki insanlığın birçok sıkıntıları yaşadığı böyle bir dönemde, Kurban Bayramımız da bunlara vesile teşkil edecektir. Aynı zamanda da tabii kurbanla beraber, fakir fukara, dar gelirli, yoksul inşallah kurbanlarımızın etiyle de evler bu noktada şenlenecektir. Tabii bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki; aynı zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde. Ben bu vesileyle tekrar tüm milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tüm aileler için sevinç, birlik, beraberlik vesilesi olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti: Burs ve kredi ödemeleri başladı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti: Burs ve kredi ödemeleri başladı

Koronavirüs salgınına da özellikle dikkat edilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Malum diyoruz ya; özellikle, temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım" ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Wattpad hacklendi mi?

Wattpad hacklendi mi?

'​Çalınan kullanıcı bilgileri ücretsiz olarak dağıtılıyor' iddiası...
Ne öğretmenler var

Ne öğretmenler var

Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti.
Bayram öncesi önemli uyarı

Bayram öncesi önemli uyarı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere açıklamada bulundu.

Ücretsiz olacak

Ücretsiz olacak

Kurban Bayramı öncesi beklenen haber geldi.

Yüzde 31<br>zam yapan var!

Yüzde 31
zam yapan var!

​Kredi paketinden çıkarılan markaların araç fiyatları.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

17 üyeden oluşacak olan Dijital Mecralar Komisyonu'nda kimler olacak?
CHP'li<br>belediyeye haciz

CHP'li
belediyeye haciz

Başkanlık katındaki bütün malzemeler boşaltıldı.
33 saat sonra bulunmuştu

33 saat sonra bulunmuştu

​11 yaşındaki Elif ve ağabeyi devlet korumasına alındı.
Azerbaycan<br>yalnız değil

Azerbaycan
yalnız değil

​Türkiye, kardeş ülkeye desteğini sahada da gösterecek.
Süper Lig <br>tarihine geçti

Süper Lig
tarihine geçti

​Ligin en çok kurtarış yapan kalecileri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.