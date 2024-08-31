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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete müsilaj göndermesi: Bedelini milletçe ödüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2024- 2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan müsilaj sorununa değinerek, "Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını hatırlıyoruz. İhmalkarlığın bedelini milletçe hepimiz ödüyoruz" dedi.

Büşra Soyal
20:36 - 31/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:41 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2024- 2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugüne kadar balıkçı kardeşlerimizin daima yanında olduk. 23 milyar lira yakıt desteği, 16 milyar yetiştiricilik desteği başta olmak üzere 45 milyar lira doğrudan nakdi destek sağladık. Toplam 35 milyar lira hazine destekli yatırım ve işletme kredisi sağladık. Tarımsal kredi limitini 40 milyon liraya çıkardık. Denizlerde ve iç sularda balıklandırma faaliyetini hayata geçirdik.

2023'te 100 milyon balık yavrusunu bereketli sularımızla buluşturduk. Balıkçılarımızın çabaları ve desteklerimiz sayesinde su ürünleri her zaman rekorların sektörü oldu. Yıllık üretim miktarı 1 milyon tonu geçerek rekorlara yenisi eklendi. İhracatta da her yıl rekor kırıyoruz. Geçtiğimiz yıl 100 ülkeye ihracat yaptık. Ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık.

Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını hatırlıyoruz. İhmalkarlığın bedelini milletçe hepimiz ödüyoruz.

Son teknolojiyle donatılmış balıkçı gemilerimiz uluslararası sularda da boy gösteriyor. Her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza atıyoruz. Geçen yıl anlaşma sayısı 10 olan ülke sayısını 15'e çıkardık. 12 ülkeyle müzakerelerde son aşamaya geldik. 8 farklı ülkede avcılık faaliyetlerinde bulunuyoruz. Sürdürebilir balıkçılık için denizlerimizi korumalıyız. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hakkımız olanı almak için çok daha fazlasını yapacağız.

Artık uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz. Meclis Araştırma Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor. Sizden beklentim, su ürünleri avcılığına getirilen kurallara riayet etmenizdir. Bu denizler bu balıklar miras değil emanettir. Denizlerimizin korunmasına balıkçı kardeşlerimizin öncülük etmesini diliyorum. Sizlere bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Yenikapı Balıkçı Barınağı
#Av sezonu
#Balık
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