Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Ortaklarına bakın notlarını verin

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 vatandaşın yaşamını yitirdiği depremin ardından yıkılan binaların yerine inşa edilen 7 proje alanında tamamlanan 596 konut ve 145 iş yerinin tapuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle teslim edildi. Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir taraftan rahmet, bir taraftan millet. Sevgili İzmirliler, sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden muhafaza eylesin. Depremin ilk anından itibaren devlet ve hükümet olarak afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya kadar her çalışmayı yakından takip ettik. Bakanlığımız, AFAD, UMKE, Kızılay başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla sadece İzmir'in acısını paylaşmakla kalmadık, dertlerini çözecek adımları da attık. Hamdolsun ülkemiz dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir" dedi.

REKLAM

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Konutları teslim töreninde konuşuyor. https://t.co/vYg568OlwZ — Yeni Şafak (@yenisafak) November 26, 2021

'KİMSEYİ AÇ, AÇIKTA, KORUNAKSIZ, SAHİPSİZ, ÇARESİZ BIRAKMADIK'

Diğer ülkelerdeki afet durumundan söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, pek çok yerde yaşanan afetlerin ardından aylarca kendilerine uzanacak yardım eli bekleyen insanların bulunduğunu biliyoruz. Biz ise dakikalar içinde arama-kurtarma, saatler içinde yardım, günler içinde enkaz kaldırma faaliyetlerini başlatabiliyor, yılı dolmadan yıkılanların yerine yenisini inşa edebiliyoruz. Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Kimseyi aç, açıkta, korunaksız, sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Daha önce nasıl Elazığ ve Malatya'da yıkılanların yerine 1 yıl gibi kısa sürede daha iyisini inşa ettiysek, İzmir'de de aynısını yaptık. Biliyorsunuz Elazığ'da 23 bin 677 konut ve 2 bin 515 köy evi, Malatya'da 6 bin 287 konut ve 1555 köy evi inşa ederek vatandaşlarımıza teslim ettik. İzmir depreminin ardından da Bayraklı'da yerinde 1391 konut ve 392 dükkan, rezerv alanda ise 3 bin 649 konut ve 511 dükkan inşa etmek için hemen harekete geçtik. Böylece İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut ve 3 bin 535 dükkan yapma kararı aldık. Bu evleri de bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik" diye konuştu.

REKLAM

'İZMİR KÖRFEZİ'NİN KİRLİLİĞİNİ GÖRÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ?'

İzmir'de yapılan pek çok hizmetin altında AK Parti'nin imzası olduğunu ifade eden Erdoğan, "Hiçbir hizmet yapmadan İzmir'e, kendi ideolojik saplantılarının gömleğini giydirmeye çalışanların gerçek yüzlerini artık sizlerin de gördüğüne inanıyorum. Daha kendi hizmet binaları ile ilgili meseleleri çözemeyenlerin İzmir'i 2023'e, 2053'e taşıyacak bir vizyon ortaya koyması mümkün değildir. Depremin ardından buraya geldiklerinde, kendilerinden güvenli evlere sahip olmak için yardım isteyen vatandaşları 'devlet yapsın' diyerek tersleyenlerden İzmir'e hayır gelmez. Felaketin büyümesini seyredenler, bu güzel şehrin geleceğini aydınlatamaz. İzmir Körfezi'nin kirliliğini görüyorsunuz değil mi? Kimin görevi bu? Belediyenin görevi. Türkiye'nin hiçbir yerinde kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırması yapmayan belediyeler bulunmuyor. Asla ayrımcılık yapmadık. Tek kriterimiz; ülkemizin ve insanımızın neye ihtiyacı olduğudur. Bizim ilkemiz insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesidir. Kaygıları üzerinden istismar siyaseti yapanların ne size ne bu ülkeye faydası olmamıştır. Kendileri sürekli gerilimden beslendiği için yalan, yanlış, iftira ve sizleri oyalama yoluna gitmişlerdir. Bay Kemal'in CHP'nin ortaklarına bakın, notunuzu öyle verin. Önünüze koyacağı herhangi bir eseri ve hizmeti olmayanlara yarın karşılarına geldiklerinde hak ettikleri cevabı vermeye hazır mıyız? Bugün İzmir'de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hangi hizmet varsa altında bizim imzamızı göreceksiniz. İnşallah, İzmir'in diğer tüm sorunlarını da sorumluluklarını yerine getirmeyenlere rağmen birer birer çözeceğiz" diye konuştu.

REKLAM

GENÇLERE MÜJDE VERDİ

Gençlere de bir müjde vermek istediğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz haftalarda, gençlik merkezlerimizdeki kütüphanelerin 24 saat açık olmasını sağlayacağımızı söylemiştik. İzmir'de maalesef gençlerimizin ihtiyacını karşılayacak bir kütüphane olmadığını öğrendik. Şehrimizin tarihinde önemli yeri olan Tekel Fabrikası'nı içinde kütüphane ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeye çalışıyoruz."

FOTOĞRAF 4 30 Ekim 2020’de İzmir’de meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmaları ve enkaz çalışmaları bitirilerek 7 proje alanında proje çalışmaları tamamlandı. TOKİ Başkanlığı ile birlikte bölgelerin inşaat ihaleleri gerçekleştirilirken, şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla inşaatların temel atma töreni yapıldı. 7 proje alanında bin 444 adet konutun yapımı ile ilgili iş ve işlemler ise hızlı bir şekilde devam ederken, tamamlanan 749 konutun teslimi ise 26 Kasım’da yapılacak. Depremin ardından çalışmalarını hızla tamamladıklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, “TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan inşaatlarımız hızla yükseldi. 26 Kasım’da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hak sahiplerine konutlarını teslim etmeye başlayacağız. Bayraklı bölgesinde belirlenen 7 proje alanında bin 701 bağımsız bölümün inşaatını tamamlamak üzereyiz. Bunlardan 749 dairenin teslimini 26 Kasım’da yapacağız. Yılbaşına kadar ise kadar kalan bölümlerin teslimini etaplar halinde gerçekleştireceğiz” dedi.<br> Bayraklı’daki 7 proje alanının dışında ağır hasarlı binası olan vatandaşlara da İzmir Şehir Hastanesi’nin yanında 375 hektarlık alanda 8 etap halinde 3 bin 649 konutun yapımına devam ettiklerini söyleyen Albayrak, “İnşallah onları da önümüzdeki yıl içerisinde etaplar halinde teslim edeceğiz. Evleri teslim edilene kadar hak sahibi vatandaşlarımıza kira yardımı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yaklaşık 213 bin konutun taramasını yaptıklarını açıklayan Albayrak, “Bu binalardan 680’i ağır hasarlı, 630’u orta hasarlı olarak tespit edildi. Ağır hasarlı binaların yıkımına hemen başladık ve 500’e yakın binanın yıkımı gerçekleştirildi. Kalanların da yıkımı tamamlanıyor. Orta hasarlı binalara da 1 yıl içinde herhangi bir güçlendirme yapılmazsa, onlar da ağır hasarlı olarak kabul edilip bu şekilde işlem yapılacak” dedi.<br>Öte yandan, hak sahiplerine teslim edilecek konutlar drone ile görüntülendi. Görüntülerde, Bayraklı bölgesinde yıkılan binaların yerine yapılan modern konutlar yer aldı. Bir yıl içinde bitti: İzmir'de deprem konutları 26 Kasım'da teslim edilecek İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından evlerini kaybeden depremzedelere teslim edilecek konutların inşaatı devam ederken, inşaatı tamamlanan 749 daire ise 26 Kasım'da hak sahiplerine teslim edilecek. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Bakan Kurum İzmirlileri konut teslim törenine davet etti: Bir yılda tamamlandı yarın teslim edilecek