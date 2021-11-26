Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan muhalefete tepki Ortaklarına bakın notlarını verin
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Ortaklarına bakın notlarını verin

Geçtiğimiz yıl İzmir'de yaşanan depremin ardından yaralar sarıldı, depremzedeler için inşa edilen konutlar tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de Deprem Konutları Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en etkin, en hızlı afet müdahale planına sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik. Bugün sözümüzü tutuyor, ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz." dedi. Verilen hiçbir vaadi yerine getirmeyen muhalefeti sert şekilde eleştiren Erdoğan, "Bay Kemal ve CHP'nin ortaklarına bakın notunu verin. Önünüze koyacak bir hizmeti ve eseri olmayanlara hak ettikleri cevabı vermeye hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan muhalefete tepki: Ortaklarına bakın notlarını verin
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 vatandaşın yaşamını yitirdiği depremin ardından yıkılan binaların yerine inşa edilen 7 proje alanında tamamlanan 596 konut ve 145 iş yerinin tapuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle teslim edildi. Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir taraftan rahmet, bir taraftan millet. Sevgili İzmirliler, sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden muhafaza eylesin. Depremin ilk anından itibaren devlet ve hükümet olarak afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya kadar her çalışmayı yakından takip ettik. Bakanlığımız, AFAD, UMKE, Kızılay başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla sadece İzmir'in acısını paylaşmakla kalmadık, dertlerini çözecek adımları da attık. Hamdolsun ülkemiz dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir" dedi.

'KİMSEYİ AÇ, AÇIKTA, KORUNAKSIZ, SAHİPSİZ, ÇARESİZ BIRAKMADIK'

Diğer ülkelerdeki afet durumundan söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, pek çok yerde yaşanan afetlerin ardından aylarca kendilerine uzanacak yardım eli bekleyen insanların bulunduğunu biliyoruz. Biz ise dakikalar içinde arama-kurtarma, saatler içinde yardım, günler içinde enkaz kaldırma faaliyetlerini başlatabiliyor, yılı dolmadan yıkılanların yerine yenisini inşa edebiliyoruz. Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Kimseyi aç, açıkta, korunaksız, sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Daha önce nasıl Elazığ ve Malatya'da yıkılanların yerine 1 yıl gibi kısa sürede daha iyisini inşa ettiysek, İzmir'de de aynısını yaptık. Biliyorsunuz Elazığ'da 23 bin 677 konut ve 2 bin 515 köy evi, Malatya'da 6 bin 287 konut ve 1555 köy evi inşa ederek vatandaşlarımıza teslim ettik. İzmir depreminin ardından da Bayraklı'da yerinde 1391 konut ve 392 dükkan, rezerv alanda ise 3 bin 649 konut ve 511 dükkan inşa etmek için hemen harekete geçtik. Böylece İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut ve 3 bin 535 dükkan yapma kararı aldık. Bu evleri de bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik" diye konuştu.

'İZMİR KÖRFEZİ'NİN KİRLİLİĞİNİ GÖRÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ?'

İzmir'de yapılan pek çok hizmetin altında AK Parti'nin imzası olduğunu ifade eden Erdoğan, "Hiçbir hizmet yapmadan İzmir'e, kendi ideolojik saplantılarının gömleğini giydirmeye çalışanların gerçek yüzlerini artık sizlerin de gördüğüne inanıyorum. Daha kendi hizmet binaları ile ilgili meseleleri çözemeyenlerin İzmir'i 2023'e, 2053'e taşıyacak bir vizyon ortaya koyması mümkün değildir. Depremin ardından buraya geldiklerinde, kendilerinden güvenli evlere sahip olmak için yardım isteyen vatandaşları 'devlet yapsın' diyerek tersleyenlerden İzmir'e hayır gelmez. Felaketin büyümesini seyredenler, bu güzel şehrin geleceğini aydınlatamaz. İzmir Körfezi'nin kirliliğini görüyorsunuz değil mi? Kimin görevi bu? Belediyenin görevi. Türkiye'nin hiçbir yerinde kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırması yapmayan belediyeler bulunmuyor. Asla ayrımcılık yapmadık. Tek kriterimiz; ülkemizin ve insanımızın neye ihtiyacı olduğudur. Bizim ilkemiz insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesidir. Kaygıları üzerinden istismar siyaseti yapanların ne size ne bu ülkeye faydası olmamıştır. Kendileri sürekli gerilimden beslendiği için yalan, yanlış, iftira ve sizleri oyalama yoluna gitmişlerdir. Bay Kemal'in CHP'nin ortaklarına bakın, notunuzu öyle verin. Önünüze koyacağı herhangi bir eseri ve hizmeti olmayanlara yarın karşılarına geldiklerinde hak ettikleri cevabı vermeye hazır mıyız? Bugün İzmir'de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hangi hizmet varsa altında bizim imzamızı göreceksiniz. İnşallah, İzmir'in diğer tüm sorunlarını da sorumluluklarını yerine getirmeyenlere rağmen birer birer çözeceğiz" diye konuştu.

GENÇLERE MÜJDE VERDİ

Gençlere de bir müjde vermek istediğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz haftalarda, gençlik merkezlerimizdeki kütüphanelerin 24 saat açık olmasını sağlayacağımızı söylemiştik. İzmir'de maalesef gençlerimizin ihtiyacını karşılayacak bir kütüphane olmadığını öğrendik. Şehrimizin tarihinde önemli yeri olan Tekel Fabrikası'nı içinde kütüphane ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeye çalışıyoruz."

Bir yıl içinde bitti: İzmir'de deprem konutları 26 Kasım'da teslim edilecek
FOTOĞRAF 4
Title
30 Ekim 2020’de İzmir’de meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmaları ve enkaz çalışmaları bitirilerek 7 proje alanında proje çalışmaları tamamlandı. TOKİ Başkanlığı ile birlikte bölgelerin inşaat ihaleleri gerçekleştirilirken, şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla inşaatların temel atma töreni yapıldı. 7 proje alanında bin 444 adet konutun yapımı ile ilgili iş ve işlemler ise hızlı bir şekilde devam ederken, tamamlanan 749 konutun teslimi ise 26 Kasım’da yapılacak.
Title
Depremin ardından çalışmalarını hızla tamamladıklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, “TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan inşaatlarımız hızla yükseldi. 26 Kasım’da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hak sahiplerine konutlarını teslim etmeye başlayacağız. Bayraklı bölgesinde belirlenen 7 proje alanında bin 701 bağımsız bölümün inşaatını tamamlamak üzereyiz. Bunlardan 749 dairenin teslimini 26 Kasım’da yapacağız. Yılbaşına kadar ise kadar kalan bölümlerin teslimini etaplar halinde gerçekleştireceğiz” dedi.<br>
Title
Bayraklı’daki 7 proje alanının dışında ağır hasarlı binası olan vatandaşlara da İzmir Şehir Hastanesi’nin yanında 375 hektarlık alanda 8 etap halinde 3 bin 649 konutun yapımına devam ettiklerini söyleyen Albayrak, “İnşallah onları da önümüzdeki yıl içerisinde etaplar halinde teslim edeceğiz. Evleri teslim edilene kadar hak sahibi vatandaşlarımıza kira yardımı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Title
Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yaklaşık 213 bin konutun taramasını yaptıklarını açıklayan Albayrak, “Bu binalardan 680’i ağır hasarlı, 630’u orta hasarlı olarak tespit edildi. Ağır hasarlı binaların yıkımına hemen başladık ve 500’e yakın binanın yıkımı gerçekleştirildi. Kalanların da yıkımı tamamlanıyor. Orta hasarlı binalara da 1 yıl içinde herhangi bir güçlendirme yapılmazsa, onlar da ağır hasarlı olarak kabul edilip bu şekilde işlem yapılacak” dedi.<br>Öte yandan, hak sahiplerine teslim edilecek konutlar drone ile görüntülendi. Görüntülerde, Bayraklı bölgesinde yıkılan binaların yerine yapılan modern konutlar yer aldı.
Bir yıl içinde bitti: İzmir'de deprem konutları 26 Kasım'da teslim edilecek
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından evlerini kaybeden depremzedelere teslim edilecek konutların inşaatı devam ederken, inşaatı tamamlanan 749 daire ise 26 Kasım'da hak sahiplerine teslim edilecek.

Bakan Kurum İzmirlileri konut teslim törenine davet etti: Bir yılda tamamlandı yarın teslim edilecek
GÜNDEM
Bakan Kurum İzmirlileri konut teslim törenine davet etti: Bir yılda tamamlandı yarın teslim edilecek

İzmir'de depremin ardından temelleri atılan konutlarda sona yaklaşıldı: 30 Ekim'de teslimler başlayacak
FOTOĞRAF 8
Title
İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yerinde ve rezerv alanda dönüşüm projeleri başlatıldı. Şehir içinde belirlenen 7 proje alanındaki inşaatlarda ise sona yaklaşıldı.
Title
Konutların, depremin yıl dönümü olan 30 Ekim'de teslim edilmeye başlanacağını açıklayan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, \"7 proje alanında bin 444 tane konutun yapımı ile ilgili iş ve işlemler hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz depremin yıldönümü olan 30 Ekim tarihinde bu konutları vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. İnşallah 30 Ekim tarihinde teslime başlayacağız\" dedi.
Title
Depremin ardından çalışmaların hızlıca başlatıldığını belirten Albayrak, \"Depremin ardından sayın bakanımız Murat Kurum ile hasar tespit çalışmalarımızı ve enkaz çalışmalarımızı şehir içinde bitirdikten sonra 7 proje alanında proje çalışmalarımızı tamamladık. TOKİ Başkanlığı'mız ile bu bölgelerin inşaat ihalelerini gerçekleştirdik. Şubat 2021'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla inşaatlarımızın temel atma törenini gerçekleştirdik\" diye konuştu.
Title
Öte yandan yeni yapılan Şehir Hastanesi yanındaki inşaatların devam ettiğini söyleyen Albayrak, \"Şehir hastanemizin yanında 375 hektarlık alanda 3 bin 649 konutun yapımına da başlandı. 8 etap halinde çalışmalarımız devam ediyor. Orada da konutlarımızı yılbaşı itibarıyla teslim etmeye başlayacağız. Depremde evleri hasar gören bin 569 vatandaşımıza yaptığımız kira yardımları devam ediyor. Kira yardımları konutlar teslim edilene kadar devam edecektir\" dedi.
Title
Başta birinci proje alanı olmak üzere şehir içindeki diğer proje alanlarını da en kısa sürede teslim etmeyi hedeflediklerini belirten Albayrak, \"Biz birinci proje alanını 30 Ekim'e yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah 30 Ekim'de çoğunluğunu teslim etmiş olacağız. Bu konutları yalnıza deprem konutu olarak görmemek lazım. Sayın bakanımız İzmir'de bir dönüşümün başlamasını istiyor. Bu konutların da bu dönüşüme öncülük etmesini istiyor. Belediye başkanlarına kentsel dönüşüm konusunda bir rol model olmasını amaçlıyoruz. Her proje alanı farklılık arz ediyor. Birinci proje alanında 228 konut ve 15 ticari alan bulunuyor. Buradaki dairelerimiz 2 1 dairelerdir. Büyüklükleri de 90 metrekaredir. Bu daireler hiçbir ölü alan oluşmayacak şekilde projelendirildi. Bazı proje alanlarında 3 1 daireler de bulunuyor\" diye konuştu.
Title
Title
Title
İzmir'de depremin ardından temelleri atılan konutlarda sona yaklaşıldı: 30 Ekim'de teslimler başlayacak
İzmir'de, geçen yıl meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yapımına başlanan 7 proje alanındaki inşaatlarda sona yaklaşıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, depremin yıl dönümü olan 30 Ekim'de konutların teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

Yeni varyantın ismi açıklandı: Omicron

Yeni varyantın ismi açıklandı: Omicron

​DSÖ duyurdu: Yüksek bulaşma riski taşıyor.
Dünya insanlık dramına seyirci

Dünya insanlık dramına seyirci

​Göçmen cesetleri yine kıyıya vurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ekonomimizin 2022 yılında yüzde beş büyüyeceğini öngörüyoruz

​Bakan Koca duyurdu: Yeni varyanta karşı tedbir alındı.

Dünya Kupası yolunda zor yolu çektik.

​26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de “Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.

​TRT payı kalktı dolandırıcılar harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.