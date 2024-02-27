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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Erbakan'a anma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefat yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan, ilim, devlet ve siyaset adamı, eski başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

15:48 - 27/02/2024 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan, ilim, devlet ve siyaset adamı, eski başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Necmettin Erbakan
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#Cumhurbaşkanı
#yıl dönümü
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