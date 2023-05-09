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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere üniversite müjdesi: Depremzede gençlere yüzde 25 ek kontenjan ayırdık

Adana'da önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzede gençlere ek kontenjan müjdesi verdi. Erdoğan "Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerimizde bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız" ifadelerini kullandı.

19:49 . 9/05/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana'da önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana'da önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana İstasyon Meydanı'nda on binlerce vatandaşın katıldığı mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Burada depremzede gençlere ek kontenjan müjdesi veren Erdoğan "Devlet üniversitelerinde yüzde 25 ek kontenjan ayırdık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Deprem bölgesinde lise öğrencilerine bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerimizde bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Özel üniversitelerin tamamındaki her programda bu öğrencilerimiz için birer kişilik yer tesis edilecektir. Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 14 Mayıs sonrası için yeni unvan: Vay vay Kemal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 14 Mayıs sonrası için yeni unvan: Vay vay Kemal

Adana'da düzenlenen mitingde 80 bin vatandaşa hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem konutları hakkında bilgi vererek, "Şehirlerimizi ayağa kaldıracak inşa ve ihya faaliyetlerini dünyada eşi benzeri görülmemiş hızla yürütüyoruz. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız." dedi. Sözlerinin devamında muhalefete yüklenen Erdoğan, "Siz önce sizleri destekleyen emperyalistlere hangi destek sözü verdiğinizi açıklayın" diye konuştu. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Erdoğan, "Önce Bay Kemal'di sonra Bay bay Kemal oldu, seçimden sonra Vay vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek." ifadelerini kullandı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Adana
#Öğrenci
#Müjde
2 saat önce
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