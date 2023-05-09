Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere üniversite müjdesi: Depremzede gençlere yüzde 25 ek kontenjan ayırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana'da önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana İstasyon Meydanı'nda on binlerce vatandaşın katıldığı mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Burada depremzede gençlere ek kontenjan müjdesi veren Erdoğan "Devlet üniversitelerinde yüzde 25 ek kontenjan ayırdık" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamaları şöyle:
"Deprem bölgesinde lise öğrencilerine bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerimizde bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Özel üniversitelerin tamamındaki her programda bu öğrencilerimiz için birer kişilik yer tesis edilecektir. Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."