Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere üniversite müjdesi: Depremzede gençlere yüzde 25 ek kontenjan ayırdık

Adana'da düzenlenen mitingde 80 bin vatandaşa hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem konutları hakkında bilgi vererek, "Şehirlerimizi ayağa kaldıracak inşa ve ihya faaliyetlerini dünyada eşi benzeri görülmemiş hızla yürütüyoruz. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız." dedi. Sözlerinin devamında muhalefete yüklenen Erdoğan, "Siz önce sizleri destekleyen emperyalistlere hangi destek sözü verdiğinizi açıklayın" diye konuştu. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Erdoğan, "Önce Bay Kemal'di sonra Bay bay Kemal oldu, seçimden sonra Vay vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek." ifadelerini kullandı.