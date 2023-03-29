Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Muhalefete çok sert 'deprem' tepkisi

Öncelikle pazartesi günü Adıyaman'daydık. 50 bini aşkın ebedi hayata uğurladığımız vatandaşımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarıyla görüşüyoruz. Hepsinin canı yanmış vaziyette. Onların acısını biraz paylaşabiliyorsak ne mutlu bize. Cuma günü Gaziantep'te olacağız. Bir ihtimal aynı gün Kilis'te de olabiliriz. Cumartesi günü de Elazığ'da olacağız.

Depremzedelerimizi asla yalnız bırakmayacağız.

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1 vilayetimizi dönüşümlü olarak ziyaret edeceğiz.