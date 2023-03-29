|
Reklam
Reklam
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Muhalefete çok sert 'deprem' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Deprem sonrası atılan temeller üzerinden iktidarı hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatında inşaat görmemişler bizi eleştiriyor. Benim adım Tayyip soyadım da Erdoğan konuşurken buna göre konuş, beni kendinle uğraştırma." ifadelerini kullandı. Muhalefetin 'deprem bölgesinde asker yok' yalanına da değinen Erdoğan, "Bu ihaneti bir teröristler bir de muhalefet yapıyor" dedi.

22:04 . 29/03/2023 Çarşamba
Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Deprem sonrası son durum

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Öncelikle pazartesi günü Adıyaman'daydık. 50 bini aşkın ebedi hayata uğurladığımız vatandaşımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarıyla görüşüyoruz. Hepsinin canı yanmış vaziyette. Onların acısını biraz paylaşabiliyorsak ne mutlu bize. Cuma günü Gaziantep'te olacağız. Bir ihtimal aynı gün Kilis'te de olabiliriz. Cumartesi günü de Elazığ'da olacağız.
Depremzedelerimizi asla yalnız bırakmayacağız.
1
1 vilayetimizi dönüşümlü olarak ziyaret edeceğiz.
Kabinedeki arkadaşlarım buraları ziyaret ediyor. Ziyaret etmenin dışında özellikle çalışma yürütecekler. Plan ve programı bu arada yapacağız. Şimdiye kadar nasıl çalıştılarsa aynı şekilde çalışmaya devam edecekler. 850 bin engelli konumuna düşen vatandaşımız var. Bunların içinde iki ayağını kaybetmiş ve anne ve babasını kaybetmiş vatandaşımız var. Bu rakam az bir rakam değil. Bunlar protezlerle vs. hayatlarını sürdürecek. Protezler için en kalitelisini bulun talimatımız var.

Akşener'e 'temel' tepkisi: "Hayatında inşaat görmemiş"

İP'in başkanı elinize dilinize dursun, hayatında inşaat nedir görmemiş ve bunların tepeden tırnağa derinliği olması gerekir bilmeyen... Bunlar deniz kumu da değil. Kullanılan demirler çok farklı, bunlarda hassasiyet var.
Biz bir şeyi yaparız dersek yaparız Meral Hanım... Benim adım Recep Tayyip soyadım da Erdoğan... Konuşurken buna göre konuş. Beni kendinle uğraştırma.

"Muhalefetin yaptığı bir şey yok"

Oralarda muhalefetin büyükşehir belediyelerini göremedim. İnsanlarımızı devletine karşı tahrik eden muhalefet var.

(Deprem bölgesinde asker yok yalanı) Bu ihaneti bir teröristler bir de muhalefet yapıyor.

Ayrıntılar geliyor...




#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Deprem
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.