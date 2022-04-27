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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli erler Yunus Kalkan, Fırat Canlı ve Doğukan Korkmaz'ın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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