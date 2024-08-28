|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Gençlere ilham verip cesaret aşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yılında andı. Erdoğan mesajında; "Ömrünü aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesiller yetiştirmeye adayan, eserleriyle, mücadele ve imtihanla geçen hayatıyla pek çok gence ilham veren, cesaret aşılayan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebedi aleme irtihalinin 5'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

16:53 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:57 - 28/08/2024 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yılında andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yılında andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yılında andı.
Hayatı mücadeleyle geçen isim Şule Yüksel Şenler
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Ömrünü aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesiller yetiştirmeye adayan, eserleriyle, mücadele ve imtihanla geçen hayatıyla pek çok gence ilham veren, cesaret aşılayan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebedi aleme irtihalinin 5'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."
ifadesini kullandı.

Şule Yüksel Şenler kimdir?


Şule Yüksel Şenler kimdir?

Şule Yüksel Şenler, Türk edebiyatının ve İslami düşüncenin önemli isimlerinden biridir. 1938 yılında Kayseri'de doğan Şenler, yazarlık kariyerine genç yaşlarda başladı ve özellikle Müslüman kadınların haklarını savunan eserleriyle tanındı. Şule Yüksel Şenler kimdir? sorusunun cevabı, onun inançlı bir yazar, gazeteci ve hatip olduğu gerçeğiyle açıklanabilir. Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesi, zorlu geçen çocukluk yıllarından itibaren inançlarını savunmak için verdiği mücadelelerle doludur. Eserlerinde özellikle başörtüsü konusuna vurgu yaparak, kadınların İslamiyet'e uygun bir yaşam sürmeleri gerektiğini savundu. Şule Yüksel Şenler'in kitapları arasında en çok bilinenlerinden biri "Huzur Sokağı"dır; bu eser, yayımlandığı dönemde büyük yankı uyandırmış ve diziye uyarlanmıştır. Şenler, hayatı boyunca yazıları ve konferanslarıyla geniş kitlelere hitap etmiş, 2019 yılında vefat etmiştir. İşte Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Şule Yüksel Şenler
#Cumhurbaşkanı
#Anma
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?