Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Gençlere ilham verip cesaret aşıladı

Şule Yüksel Şenler, Türk edebiyatının ve İslami düşüncenin önemli isimlerinden biridir. 1938 yılında Kayseri'de doğan Şenler, yazarlık kariyerine genç yaşlarda başladı ve özellikle Müslüman kadınların haklarını savunan eserleriyle tanındı. Şule Yüksel Şenler kimdir? sorusunun cevabı, onun inançlı bir yazar, gazeteci ve hatip olduğu gerçeğiyle açıklanabilir. Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesi, zorlu geçen çocukluk yıllarından itibaren inançlarını savunmak için verdiği mücadelelerle doludur. Eserlerinde özellikle başörtüsü konusuna vurgu yaparak, kadınların İslamiyet'e uygun bir yaşam sürmeleri gerektiğini savundu. Şule Yüksel Şenler'in kitapları arasında en çok bilinenlerinden biri "Huzur Sokağı"dır; bu eser, yayımlandığı dönemde büyük yankı uyandırmış ve diziye uyarlanmıştır. Şenler, hayatı boyunca yazıları ve konferanslarıyla geniş kitlelere hitap etmiş, 2019 yılında vefat etmiştir. İşte Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesi.