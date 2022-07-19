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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tahran'daki üçlü zirve sonrası açıklama: Terör örgütleriyle mücadelemiz her daim sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'daki üçlü zirve sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Terör örgütleri arasında fark görmüyoruz mücadelemiz her daim sürecektir. Çözüm çabamızın merkezinde insani dram yer alıyor. Suriyelilerin evlerine onurlu, huzurlu şekilde dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Tahrandaki üçlü zirve sonrası açıklama: Terör örgütleriyle mücadelemiz her daim sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'daki üçlü zirve sonrası yapılan ortak basın açıklamasında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'daki üçlü zirve sonrası açıklama yaptı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sonrası konuşuyor. https://t.co/NJoap3SL7a

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Astana formatındaki üçlü zirvemizin yedincisi icra ettik. Suriye'deki durumu ele aldık. Ülkede çatışma ortamının sona ermesi amacıyla birlikte atacağımız adımları değerlendirdik. Suriye krizinde çözümün önünü açabilecek en etkili girişim olduğunu gördük.

  • Terör örgütleri arasında fark görmüyoruz. Terörle mücadele her daim sürecektir. Suriye'den terörü söküp atmakta kararlıyız. Bu mücadelede beklentimiz destek olunmasıdır.

PKK/YPG terörü hepimizin ortak meselesidir. Suriye'de siyasi çözüm mutabakatımız bakidir. Adımları etraflıca ele aldık. Astana ortaklarımıza ihtilafın kalıcı çözülmesi için çağrımızı tekrarladık.

Anayasa Komitesi ile ilgili Suriye rejimi uzlaşmaz bir tutum içinde. Suriyeli tarafların yapıcı bir çalışma gerçekleştirmesi için çabalarımızı artıracağız.

Çözüm çabalarımızın merkezinde insani dramın sona ermesi yer alıyor.

Bizler Suriye'nin kuzeyinde briket evler yaparak Suriyeli kardeşlerimizin taşınmaları için adımlarımızı atıyoruz. 4 milyondan fazla kişinin yaşadığı İdlib'deki durumu da değerlendirdik.

Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine onurlu ve güvenli dönmelerini temin etmektir.

Türkiye'den 500 binden fazla kişi Suriye'de güvenliği sağladığımız bölgelere dönmüştür.

Bir sonraki toplantıyı Rusya’da yapacağız. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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Tahran'daki üçlü zirve sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terör örgütleri arasında fark görmüyoruz, mücadelemiz her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız.' ifadelerini kullandı.


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