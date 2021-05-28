Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Taksim Camii açılışında anlamlı hediye
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camii açılışında anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışına katıldı. Erdoğan, cuma namazı sonrası Taksim Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Taksim Camii açılışında anlamlı hediye
Taksim'e yapılan cami, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

İstanbul'un yeni sembollerinden Taksim'e yapılan cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan, temeli 17 Şubat 2017'de atılan Taksim Meydanı'ndaki caminin minarelerinden öğle vakti ezan ve sela sesi yükseldi. Cuma namazı öncesi camide Kur'an-ı Kerim okundu, tekbir ve salavat getirildi.

Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri olan camide "İslam'ın Yeryüzündeki Mührü Camiler ve Fethi İstanbul" başlıklı hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Cami açılışında konuştu: Bir buçuk asırlık mücadele bugün tamamlandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Cami açılışında konuştu: Bir buçuk asırlık mücadele bugün tamamlandı

DHA

Erbaş, edilen duaların ardından ilk cuma namazını kıldırdı. Ali Erbaş, Fatiha'dan Fetih Suresi'nden ayetler okudu.

Cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun şekilde maske kullanılarak kılındı.

DHA

Kur'an-ı Kerim hediye etti

Erdoğan, namazın ardından Taksim'e yapılan camiye aslı Topkapı Sarayı'nda bulunan Karahisari'nin hattıyla Kur'an-ı Kerim'i Cumhurbaşkanlığı olarak hediye ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya bir selam, İstanbul'un fethine hediyedir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya bir selam, İstanbul'un fethine hediyedir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taksim Camii açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Taksim Camii'ni, bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii'ne bir selam, yarın ulaşacağımız İstanbul'un fethinin 568. yıldönümüne bir hediye olarak görüyorum' ifadelerini kullandı.


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