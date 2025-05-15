Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terörsüz Türkiye' vurgusu: Bayrağımız, üniter yapımız asla tartışma konusu değil Gündem / Politika

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Her yıl mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni, aslında bu ülkenin büyümesinin, kalkınmasının gizli kahramanlarına bir vefa borcudur. Bu sene de 73'ü Genel Kurul Delegesi, 25'i Oda ve Borsa Genel Sekreteri olmak üzere 98 kardeşimize plaketlerini takdim ediyoruz." ifadesini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terörsüz Türkiye' vurgusu: Bayrağımız, üniter yapımız asla tartışma konusu değil Gündem / Politika





"İnancın yanı sıra fedakarlığın da simgesi"

Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Delegesi olarak Birlik çatısı altında 10. 20. ve 30. yılını tamamlayan ve bundan dolayı da Şeref Belgesi almaya hak kazanan üyeleri tebrik ederek, "Bugün plaket alacak 98 kardeşimiz sadece TOBB'a hizmet etmedi, bu kardeşlerimiz bu ülkeye de gönül verdiler, vizyon kattılar. Bu milletin refahı, esenliği, huzuru için ter döktüler. Türk ekonomisinin güçlü potansiyeline inanmaktan hiç vazgeçmediler. Sadakatin yanı sıra gayretin, inancın yanı sıra fedakarlığın simgesi olan bu plaket ve belgelerin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Birliğimizin üyelerinin her birine ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine yaptıkları katkı için ayrı ayrı şükranlarımı iletiyorum." diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terörsüz Türkiye' vurgusu: Bayrağımız, üniter yapımız asla tartışma konusu değil Gündem / Politika

"Yılda 36 milyar dolar ihracattan 265 milyar dolar ihracata"

TOBB camiasının Türkiye'nin son çeyrek asrına bizzat şahit olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türk ekonomisinin nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. 2002 sonrasında perçinlenen siyasi istikrar, özel sektörümüzün becerisi ve dinamizmiyle birleşince bugün her alanda ileriye giden bir Türkiye ortaya çıktı. Şurası bir gerçek ki 23'üncü yılına giren bu yolculuk süresince daima sizlerle dayanışma içinde olduk. Koordinasyon içinde hareket ettik. İhracat başta olmak üzere Türkiye'nin ekonominin her alanında yazdığı başarı hikayesine birlikte imza attık. Yılda sadece 36 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülkeyi 265 milyar dolar ihracat yapan ülke sınıfına biz çıkardık. Turizmde 13 milyon kişiden 61 milyon ziyaretçi sayısına beraber getirdik.

İş dünyamızı, girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı dünya pazarlarına sizlerle birlikte açtık. Yine bu dönemde ülkemizi, demokrasimizi ve ekonomimizi hedef alan nice saldırının, sıkıntının, badirenin üstesinden beraberce geldik. Yani 23 yılda ne yaptıysak birlikte yaptık, birlikte başardık. Bakın bugün TOBB'un 2 milyona yaklaşan üyesi var. Bu üyelerimiz, ülkemiz ihracatının yüzde 99'unu gerçekleştiriyor. Kayıtlı istihdamın yüzde 71'i sizlerin çatısı altında. Bu ülkede üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı sizler temsil ediyorsunuz. Biz de bu gerçekten hareketle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bütün genel kurullarında sizlerle bir araya gelmeye büyük önem verdik. Bakanlarımızla birlikte TOBB Türkiye Ekonomi Şuralarında yine sizlerle beraber olduk."

"Devrin otomobilini hayata geçirmeyi biz başardık"

TOBB ve oda-borsalar aracılığı ile iş dünyasınca kendilerinden talep edilen pek çok konuyu hayata geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Nasıl biz sizlerin yanında olduysak, TOBB ailesi olarak siz de ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizde bizi asla yalnız bırakmadınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 TOBB Genel Kurulunda yaptığı çağrıya karşılık verildiğini anımsatarak, "Türkiye'nin otomobili, TOGG'un hayata geçmesini sağladınız. 'Türkiye otomobil yapamaz' diyenlere, 'arabayı burada üretmiyorlar, yurt dışından getiriyorlar' diyenlere, 'hani bunun fabrikası' diyen kifayetsizlere en güzel cevabı yollarımızı süsleyen on binlerce TOGG ile verdiniz. 60 sene önce Devrim Otomobili Projemiz, eften püften sebeplerle sabote edilmişti ama devrin otomobilini hayata geçirmeyi biz başardık." ifadesini kullandı.

TOGG'un şu an yüzde 30 pazar payı ile yurt içinde lider konumunda olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"SUV'dan sonra sedan modeli de çıkarılıyor. İnşallah seneye yurt dışına ihracata başlayacak. Artık dünyanın farklı ülkelerindeki yollarda, köklü otomobil markalarıyla yan yana milli markamız TOGG'u da göreceğiz. Savunma sanayinde özellikle insansız hava araçlarında, biliyorsunuz küresel ölçekte ilk üçteyiz. Bir dönem olmadık bahaneler öne sürülerek ülkemize verilmeyen İHA, SİHA teknolojisinde şimdi dünyada parmakla gösterilen konuma geldik. Ürün almak için başkalarının kapısını çalan ülkeyken, hamdolsun artık kapısı çalınan bir ülke olduk. Aynı başarı hikayesini eğitim uçağımız Hürjet'le yakalamak istiyoruz. Dün İspanya'da Hürjet projemiz için önemli bir mutabakat imzaladık. Dikkat edin, İspanya diyorum, Çatladıkapı değil. Mutabakat neticesinde Airbus ve TUSAŞ, Hürjet'in İspanya Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi için ortak çalışma yapacak. Savunma sanayi alanında yakaladığımız ihracat başarısını, TOGG'da da elde etmemiz pekala mümkündür. Yeter ki biz kendimize güvenelim, özgüven sahibi olalım. Allah'ın izniyle gerisi zamanla gelecektir."

Deprem bölgesinde başlatılan konut kampanyası

Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde yaptığı konuşmada, TOBB'un dünyanın en iyi ve en çok hizmet üreten ilk 3 oda sisteminden biri haline gelmesinden iftihar ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında TOBB'un bu milletin bir kurumu olduğunu bir kez daha göstermesinin ayrıca takdire şayan olduğunu dile getiren Erdoğan, depremzedeleri tekrar yuvalarına kavuşturmak için başlatılan konut kampanyasına özel sektörün en büyük desteğinin TOBB tarafından geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinin yeniden imar ve ihyasına verdikleri destek için TOBB'a teşekkür ederek, "Ülkemiz ekonomisine 104 milyar doların üzerinde maliyeti olan bu büyük felaketin altından yüz akıyla kalkıyoruz. Afetin ikinci yıl dönümünde 201 bin konutun anahtarlarını teslim ettik." dedi.

"Deprem bölgesinin ihyası en öncelikli gündemimiz olmaya devam edecek"

Dünyanın en büyük şantiyesine çevrilen deprem bölgesinde inşaat çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre yürüdüğünü ifade eden Erdoğan, "Yıl sonuna kadar kalan 252 bin konutu da tamamlayarak sene başında 453 bin konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Depremzede kardeşlerimiz güvenli, huzurlu ve modern evlerine girmeden hiçbirimiz rahata eremeyiz. Deprem bölgesinin ihyası en öncelikli gündemimiz olmaya devam edecek." diye konuştu.

Erdoğan, 23 yıl boyunca çok çalışarak 2023 yılı hedeflerine birlikte ulaştıklarını, şimdi ise gözlerini 2053'e diktiklerini belirterek, "Bunun için heyecanımızı her gün tazeliyor, yeniliyor, her zaman ileriye bakıyoruz. Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan bu ülkeye eser kazandırmanın heyecanını, sevincini ve elbette haklı kıvancını kalbimizin derinliklerinde hissediyoruz." ifadesini kullandı.

TOBB delegesi Yüksekova'nın il olmasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında TOBB'un bir delegesi, "Sayın Cumhurbaşkanım 40 yıldır akan kardeş kanının durmasına vesile oldunuz. Allah sizden razı olsun. Tarih sizi yazacak." diyerek, Yüksekova'nın il olmasını istedi. Erdoğan, "Türkiye'de şu anda Yüksekovaların sayısı çok fazla. Hepsi il olmak için sıraya girdiler. Hepsi de 'biz de il olmamız lazım' diyorlar. Şu anda Yüksekova Havalimanı'na sahip ya." yanıtını verdi.

Türkiye ekonomisinin omurgasını temsil eden TOBB'u, Türkiye'nin en saygın kurumlarından biri olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, "Ekonominin sağlıklı ve güvenli bir ortama kavuşmasında, giderek artan belirsizliklerin ortadan kaldırılmasında, iş dünyamızın tüm kesimlerinin önünü görebilmesinde, daha önemlisi Türk ekonomisinin hedeflerine ulaşmasında sizlerin yapıcı, yol gösterici politikalar üretmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bilhassa, Terörsüz Türkiye çabalarımızın menziline kazasız belasız ulaşmasında sizlerin desteği, dayanışması, katkısı kritik öneme sahiptir." dedi.

"Terör meselesi üzerinden siyasi istismar yapanlar oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 1984 yılından bugüne 41 yıl boyunca bölücü terörün kanlı eylemlerine sahne olduğunu hatırlatarak, bu süre zarfında terörle mücadelede 10 binden fazla güvenlik görevlisinin şehit verildiğini, 41 yıl boyunca 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Terörün Türkiye'ye doğrudan ve dolaylı maliyetinin 2 trilyon doları bulduğuna işaret eden Erdoğan, "Bugün burada şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum; terör sadece terör olarak kalmadı. Terör üzerinden maalesef değişik sektörler ortaya çıktı. Hani terör baronları diyoruz ya işte terörün varlığından, terör eylemlerinden örgüt kadar başkaları da şahsi rant elde ettiler." diye konuştu.

Silah tüccarları, zehir tacirleri, insan kaçakçıları, gençlerden beslenen illegal yapıların terörün bölgesinde ve gölgesinde işlerini büyüttüğüne dikkati çeken Erdoğan, şunları ifade etti:

"Terör meselesi üzerinden siyasi istismar yapanlar oldu. Terör bataklığında kendi kirli fikirlerini, kirli emellerini yaymak isteyenler oldu. Türkiye dışarıdan şiddet eylemlerine maruz kalırken içeride bunu fırsata çevirmeye çalışan işte o terör baronlarının da istismarına maruz kaldı. Geçmişte bu meselenin çözümü için bilhassa merhum Özal döneminde çok cesur adımlar atıldı ama dışarıdan olduğu kadar içeriden yapılan sabotajlarla bu çözüm engellendi."

Erdoğan, Türkiye'nin gerçekten çok büyük bedeller ödediğini belirterek, binlerce annenin yüreğine kor bir ateşin düştüğünü, Türk-Kürt kardeşliğinin ağır yaralar aldığını söyledi.

"Adına 'sessiz devrim' dediğimiz tarihi adımlar attık"

Göreve geldikleri andan itibaren hem Türkiye'nin demokrasi açığını özellikle kapatmak hem de terör belasından Türkiye'yi ve Kürtleri kurtarmak için çok büyük emekler verdiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesinden vesayetle mücadeleye, adına 'sessiz devrim' dediğimiz tarihi nitelikte adımlar attık. Terör örgütünün beslenme alanlarını hamdolsun önemli ölçüde kuruttuk. Buradaki birçok kardeşim, ekranları başında bizi izleyen milyonlarca vatandaşımız bu uğurda gösterdiğimiz samimi gayretin en yakın şahididir. Biz bu süreçte şunu da gördük; terör örgütü kanlı eylemler yaparken dönem dönem içeride muhalefet, iktidarı yıpratmak için bu saldırıları acımasızca kullandı. Topluma korku salmak, milletin arasına nifak duvarları örmek, siyaseti terör sopasıyla hizaya sokmak için yıllarca bu eylemler istismar edildi. Terör belasından kurtulma umudu arttığında ise bunlar çözmesin de gerekirse terör devam etsin diyecek kadar vicdanını kaybedenler çıktı. Tıpkı yakın tarihte Edirne'yi düşmana karşı savunmak için yola çıkan merhum Enver Paşa'ya 'Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin' dedikleri gibi açık söylüyorum, bize de 'terörü bu iktidar bitireceğine hiç bitmesin daha iyi' diyenler çıktı. Bu tavra, 15 Temmuz gecesi 253 vatan evladını alçakça şehit eden FETÖ ile mücadelemizde de şahit olduk."

"FETÖ'nün üstüne gittikçe ana muhalefet FETÖ'cülere kol kanat gerdi"

Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde yaptığı konuşmada, kendilerinin FETÖ'nün üzerine kararlılıkla gittikçe, ana muhalefet partisinin vekilleri, yetkilileri ve yöneticilerinin FETÖ'cülere kol kanat gerdiğini söyledi.

Şehitlerin naaşları dahi soğumadan 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" iftirası atanları hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Erdoğan, "Maalesef bugün de aynı şebekenin hezeyanlarıyla karşılaşıyoruz. Bölücü örgüt çıkıyor kendini feshettiğini ve silah bırakacağını açıklıyor. Neredeyse yarım asırdır kanla yazılan bir ihanet sayfasının tamamen kapanması noktasında önemli bir fırsat penceresi aralanıyor." diye konuştu.

"Neredeyse terör örgütüne ağlayacaklar"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki vatandaşlar, "terör tehdidi altında yaşamaktan inşallah artık kurtuluyoruz" diyerek meydanlarda sevinç halayları çekerken, birilerinin adeta karalar bağladığı ifade eden Erdoğan, "Ellerindeki o kanlı sektörü, o istismar tezgahını kaybetmekten korkanlar neredeyse terör örgütüne yalvaracaklar, 'ne olur bizi bırakıp gitme' diye ağlayacaklar. İşte böyle derin bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. 'Cumhur İttifakı bitireceğine terör hiç bitmesin, devam etsin' diye yas tutanlar, ağıt tutanlar, ağlaşanlar var." değerlendirmelerinde bulundu.

"Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez"

"Bir defa şunu açık ve net tekrar söylemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir. Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakın 40 yıl boyunca ağır bedeller ödenmiştir fakat Türkiye, geldiğimiz noktada bu meseleyi artık bir hal yoluna koymuştur. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir. Ne yapılıyorsa 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek sembolleştirdiğimiz ilkelerimiz çerçevesinde yapılmaktadır. Cumhuriyetimizin temel niteliklerine dokunulmasına bu işin yaygarasını koparanlardan önce biz karşı çıkarız, biz itiraz ederiz. Yapıcı eleştirilere, tenkitlere, tekliflere sonuna kadar açığız. Bakın bundan da büyük memnuniyet duyarız ama Terörsüz Türkiye çabalarının zorlaştırılmasına iyi niyetli bakmayız."

"Ülkemizin huzurunun önündeki bir engeli daha çekip alıyoruz"

Kimsenin kaygı, endişe ve korku duymasına gerek olmadığını belirten Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte ne yaptıklarını çok iyi bildiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimizin tüm kurumları, kadroları ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Büyük bir sabırla, kararlılıkla ve samimiyetle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye girişimimizle ülkemizin huzurunun, refahının, kalkınmasının, ilerlemesinin önündeki bir engeli daha inşallah çekip alıyoruz. Şundan emin olunuz, Terörsüz Türkiye en çok da Türkiye ekonomisini şaha kaldıracaktır. Menzile vardığımızda bundan en fazla TOBB camiası istifade edecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin artık yeni bir ligde top koşturmaya başlayacağını belirterek, "Onun için de Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzde en çok da sizlere görev düşüyor. Bu salonda Anadolu var. Bu salonda Anadolu'nun emeği, alın teri, birikimi var. Sizler de omuz omuza verdiğinizde inşallah Türkiye bu meseleden çok daha hızlı çıkacaktır. Her birinize emekleriniz, gayretleriniz, fedakarlıklarınız, Türk ekonomisine kazandırdıklarınız için kalpten teşekkür ediyorum. Şeref belgesi ve plaket alacak tüm dostlarımı tebrik ediyorum." dedi.







