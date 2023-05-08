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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa kritik çağrı: En az bir kişiyi Türkiye Yüzyılı safına katmanızı istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak vatandaşa seslendi. Sandıklara sahip çıkılması gerektiğini belirten Erdoğan, bunun da yetmeyeceğini ifade ederek vatandaşlara, "Kafası karışık en az bir komşunuzu, akrabanızı, eşinizi, dostunuzu bulup kendisini Türkiye Yüzyılı safına katmanızı istiyorum." sözleriyle çağrıda bulundu.

20:51 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara 'en az bir kişiyi Türkiye Yüzyılı safına katma' çağrısında bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında mitinglerine aralıksız devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sivas ve Erzurum'daki provokasyonlarını işaret eden Erdoğan, "Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar." dedi.

Aynı senaryonun daha önceki seçimlerde de sahnelendiğini, başaramadıklarını ve bu sefer de başaramayacaklarını belirten Erdoğan, "Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Ezelî ve ebedî kardeşliğimize leke süremeyecekler." ifadelerini kullandı.

"Sandıklara sahip çıkın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda vatandaşlara da çağrıda bulundu.

"Milletimden ricam, 14 Mayıs’ta sandıklara çok iyi sahip çıkmasıdır." diyen Erdoğan, vatandaşlara 'en az bir kişiyi Türkiye Yüzyılı safına katma' çağrısında bulundu.

"En az bir kişiyi Türkiye Yüzyılı safına katmanızı istiyorum"

Erdoğan söz konusu çağrısında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimden ricam, 14 Mayıs’ta sandıklara çok iyi sahip çıkmasıdır. Sadece bu da yetmez, 14 Mayıs’a kadar hâlâ tercihi konusunda kafası karışık en az bir komşunuzu, akrabanızı, eşinizi, dostunuzu bulup kendisini Türkiye Yüzyılı safına katmanızı istiyorum."




#Türkiye Yüzyılı
#Cumhurbaşkanı
#Erdoğan
#Seçimler
#14 Mayıs
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