Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacak" dedi. Erdoğan, "Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.