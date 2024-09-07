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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstahça hedef alan İsrailli Bakan Katz'a Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alan işgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki gösterdi. Katz'ın soykırımcı Netanyahu hükümetinde dahi herhangi bir itibarı bulunmadığını ifade eden Bakanlık, "Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır." dedi.

21:26 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:58 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert sözlerle tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert sözlerle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Hamas Müslümanlar için direniyor." sözleri terör devleti İsrail'i rahatsız etti.

Sosyal medyayı iftira kampanyalarının merkezi haline getiren terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, yine küstahça sözlerle Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Katil bakanın alçakça saldırısına Türkiye'den cevap gecikmedi.

"Türkiye'deki kullanıcılarının dikkatini çekmeye çalışıyor"

X hesabından yazılı açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın soykırımcı Netanyahu hükümetinde dahi herhangi bir itibarı bulunmadığını ifade etti.

İşgalci İsrailli bakanın Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalıştığını vurgulayan Bakanlık, "
Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir.
" dedi.



#Dışişleri Bakanlığı
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Yisrael Katz
37 dakika önce
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