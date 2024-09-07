Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstahça hedef alan İsrailli Bakan Katz'a Türkiye'den tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan iftira ve yalan dolu bir sosyal medya paylaşımı daha yaptığı görülmektedir.



Adıgeçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu Hükümeti içinde dahi…