Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstahça hedef alan İsrailli Bakan Katz'a Türkiye'den tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Hamas Müslümanlar için direniyor." sözleri terör devleti İsrail'i rahatsız etti.
Sosyal medyayı iftira kampanyalarının merkezi haline getiren terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, yine küstahça sözlerle Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.
Katil bakanın alçakça saldırısına Türkiye'den cevap gecikmedi.
"Türkiye'deki kullanıcılarının dikkatini çekmeye çalışıyor"
X hesabından yazılı açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın soykırımcı Netanyahu hükümetinde dahi herhangi bir itibarı bulunmadığını ifade etti.