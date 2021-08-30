Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın 30 Ağustos tebriklerini kabulündeki tablo detayı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulündeki tablo detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yabancı misyon şefleri ve devlet erkanının tebriklerini kabul etti. Erdoğan’ın tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen “Mülteci Çocuk” temalı tablonun önünde kabul etmesi dikkati çekti.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın 30 Ağustos tebriklerini kabulündeki tablo detayı
Erdoğan'ın tebrikleri kabulünde tablo dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini “Mülteci Çocuk” tablosu önünde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yabancı misyon şefleri ve devlet erkânının tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen “Mülteci Çocuk” temalı tablonun önünde kabul etmesi dikkati çekti.

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Mülteciler ve göç konusuna dikkat çekiyor

“Mülteci Çocuk” temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilmişti.

İstanbul Kongre Merkezi’nde, 180’in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60’a yakın ülkenin devlet ve hükûmet başkanı düzeyinde katıldığı Zirve’nin sembollerinden olan “Mülteci Çocuk” tablosu, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlanmıştı.

Sanatçıların eseri bitirmesinin ve Dünya İnsani Zirvesinde sergilenmesinin ardından, Zirve’nin kapanış seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.

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