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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram diplomasisi: Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı İzzetbegoviç, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı'nın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

17:25 . 29/06/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı İzzetbegoviç, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı İzzetbegoviç, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı'nın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan,İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Ülke liderleriyle tek tek telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Ülke liderleriyle tek tek telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla dünya liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da yer aldı. Paşinyan, görüşmede Türk halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında atılan güven artırıcı adımların önümüzdeki dönemde de sürmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan daha sonra Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. Rusya’da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede İsveç’in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#İbrahim Reisi
#Türkiye
#İran
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