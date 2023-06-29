Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram diplomasisi: Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla dünya liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da yer aldı. Paşinyan, görüşmede Türk halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında atılan güven artırıcı adımların önümüzdeki dönemde de sürmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan daha sonra Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. Rusya’da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede İsveç’in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.