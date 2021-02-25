Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü belgeseli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta 63'üncü yaşına girerken doğum gününü kutlamak amacıyla kendisi için belgesel tarzında kısa bir film çekildi. Rize'den Kasımpaşa'ya eski dostları, öğretmenleri ve değer verdiği büyükleri bu sürpriz doğum günü videosunda bir araya geldi. Bugüne dek kamera önüne çıkmamış ama Erdoğan ve yakın çevresi tarafından çok iyi tanınan bu isimler belgeselde Cumhurbaşkanıyla olan anılarını anlattı.



