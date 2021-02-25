Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın doğum gününe sosyal medyada gündem oldu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67. yaşı, Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle kutlandı. Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için sosyal medyada binlerce kutlama mesajı paylaşıldı.

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 67 yaşına girdi. Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı.

Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü belgeseli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü belgeseli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta 63'üncü yaşına girerken doğum gününü kutlamak amacıyla kendisi için belgesel tarzında kısa bir film çekildi. Rize'den Kasımpaşa'ya eski dostları, öğretmenleri ve değer verdiği büyükleri bu sürpriz doğum günü videosunda bir araya geldi. Bugüne dek kamera önüne çıkmamış ama Erdoğan ve yakın çevresi tarafından çok iyi tanınan bu isimler belgeselde Cumhurbaşkanıyla olan anılarını anlattı.


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