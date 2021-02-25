Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için sosyal medyada binlerce kutlama mesajı paylaşıldı.
26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 67 yaşına girdi. Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı.
İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara. #İyikiDoğdunMilletinAdamı pic.twitter.com/scwramVlSr
İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara. #İyikiDoğdunMilletinAdamı pic.twitter.com/scwramVlSr— AK Parti (@Akparti) February 25, 2021
Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.