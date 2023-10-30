Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Türk Devletleri Teşkilatı başsavcılarını kabul etti. Erdoğan, ayrıca aynı gün AK Parti MYK toplantısına başkanlık yaptı.
25 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.
Erdoğan, 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen 8'inci Aile Şurası programına katıldı. Erdoğan, aynı gün Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile heyetini ağırladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Ekim'de Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile İstanbul'da görüştü.
28 Ekim'de ise Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen "Büyük Filistin Mitingi"ne katıldı.
29 Ekim Pazar günü ise, Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinliklere katıldı, Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi.