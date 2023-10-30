Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail zulmüne karşı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge 1,5 milyon kişinin katıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz, yardım eli uzattığımız, gerektiğinde sınırlarımızı aştığımız gibi Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız. Bir asır önce bu millet için Adana neyse Gazze de oydu. İsrailli yöneticilerin sözlerini kazıyın altında ülkemizin sınırlarını da kapsayan ihanet haritası çıkar. Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu Batı'dır. Hiçbir oyunun sonsuza kadar sürmeyeceği gibi Batı'nın sinsi ve kirliği taktiği de artık deşifre olmuştur. Ey Batı size sesleniyorum: Hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz." dedi.