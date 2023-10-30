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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23-29 Ekim tarihlerindeki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği kabuller ve programlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Halil Akkoç
12:14 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:26 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Türk Devletleri Teşkilatı başsavcılarını kabul etti. Erdoğan, ayrıca aynı gün AK Parti MYK toplantısına başkanlık yaptı.

25 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Erdoğan, 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen 8'inci Aile Şurası programına katıldı. Erdoğan, aynı gün Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile heyetini ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Ekim'de Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile İstanbul'da görüştü.

28 Ekim'de ise Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen "Büyük Filistin Mitingi"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Filistin Mitingi'nde seslendi: Ey Batı size sesleniyorum Hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Filistin Mitingi'nde seslendi: Ey Batı size sesleniyorum Hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail zulmüne karşı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge 1,5 milyon kişinin katıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz, yardım eli uzattığımız, gerektiğinde sınırlarımızı aştığımız gibi Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız. Bir asır önce bu millet için Adana neyse Gazze de oydu. İsrailli yöneticilerin sözlerini kazıyın altında ülkemizin sınırlarını da kapsayan ihanet haritası çıkar. Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu Batı'dır. Hiçbir oyunun sonsuza kadar sürmeyeceği gibi Batı'nın sinsi ve kirliği taktiği de artık deşifre olmuştur. Ey Batı size sesleniyorum: Hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz." dedi.

29 Ekim Pazar günü ise, Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinliklere katıldı, Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp yeni anayasaya kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp yeni anayasaya kavuşturmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır." dedi. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutladığımız bu tarihî günde bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz, “Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının” önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir. Yeter ki biz bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam edelim. Yeter ki biz “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” diyerek ifade ettiğimiz duruşumuzdan taviz vermeyelim." diye konuştu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#AK PArti
#Devlet Bahçeli
#Bekir Şahin
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