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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı av sezonu açılışında gülümseten anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışına katıldı. Erdoğan, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen 'Siz en çok hangi balığı seversiniz?' sorusuna 'Kalkan balığını severim' cevabını verdi.

23:42 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışına katıldı. Denize balık atan Erdoğan, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen 'Siz en çok hangi balığı seversiniz?' sorusuna 'Kalkan balığını severim' cevabını verdi.



Depremzede balıkçılara destek sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen 2023-2024 Su Ürünleri Av Sezonu açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde yaşayan ve gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibariyle gemi başına 3 bin 500 yüz ile 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları yavru, porsiyonluk ve anaç balıkları için 2 ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#av sezonu
#balık
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