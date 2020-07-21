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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın koruma müdürünün annesi vefat etti
DENİZLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma müdürünün annesi vefat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizlili koruma müdürü Muhsin Köse’nin annesi Fatma Köse hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Muhsin Köse’nin annesi Fatma Köse hayatını kaybetti.
Muhsin Köse’nin annesi Fatma Köse hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma görevini üstlenen ve koruma müdürü Mühsin Köse’nin Denizli’de yaşayan annesi Fatma Köse vefat etti.

Anne Köse’nin uzun zamandır Denizli kent merkezinde ikamet ettiği öğrenildi.

İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizlili koruma müdürü Muhsin Köse’nin annesi Fatma Köse hayatını kaybetti.

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