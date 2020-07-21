Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma müdürünün annesi vefat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma görevini üstlenen ve koruma müdürü Mühsin Köse’nin Denizli’de yaşayan annesi Fatma Köse vefat etti.
Anne Köse’nin uzun zamandır Denizli kent merkezinde ikamet ettiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma görevini üstlenen ve koruma müdürü Mühsin Köse’nin Denizli’de yaşayan annesi Fatma Köse vefat etti.
Anne Köse’nin uzun zamandır Denizli kent merkezinde ikamet ettiği öğrenildi.
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