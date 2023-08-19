Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit edip vatandaşları dolandırmıştı: Yurt dışında operasyon yapıyoruz bu nedenle para lazım

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit edip bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle yakalanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanan Fatih Emre H'nin emniyetteki sorgusunda, son iki yıl içerisinde internet üzerinden kendi adına kiraladığı günlük kiralık daireleri ilana koyduğu, ilana başvuran kişileri kapora alıyor görünerek dolandırdığı, bu yolla yaklaşık 600 bin lira haksız kazanç elde ettiği anlaşıldı.

Bilgisayar yazılımları kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden zanlının, telefonla aradığı bazı sanayici ve iş insanlarını, "Yurt dışında operasyon yapıyoruz, bu nedenle para lazım, sen halledersin" gibi ifadeler kullanarak kandırmaya çalıştığı ancak bu kişilerden herhangi bir para almadığını söylediği ve başarılı bir eylemin gerçekleştirilemediği öğrenildi.