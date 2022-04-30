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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın Suudi Arabistanda kaldığı odada 1453 detayı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'da kaldığı odada 1453 detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, '1453 numaralı odada kalmasının özel bir mesaj olup olmadığı sorusuna, "Oda numarasını o mesajı düşünerek yapmışlarsa tevafuk olmuştur. İnşallah biz ecdadımızın yolunda aynı kararlılıkla gidebiliriz, onların elde ettikleri başarıları biz de aynı şekilde elde edebiliriz. Tabii tarihin izini sürdüğünüz sürece başarıya ulaşırsınız" cevabını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Suudi Arabistanda kaldığı odada 1453 detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde uçakta basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı.

Bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Tarihe meraklı olduğunuzu biliyorum. Sizin diğer devletlerin bakış açısıyla ilgili tahlilinizi merak ediyorum. Biz MÖ 3000’lerden itibaren tarihe damga vurmuş bir milletiz. Hunlar, Göktürkler ve devamında hep devlet kurduk ve dünya tarihi biz olmadan yazılamaz. İslam tarihi keza öyle. Bu ziyaretle ilgili şöyle bir şey dikkatimi çekti; sizin Suudi Arabistan’da kaldığınız odanın numarası 1453’tü. Yani şunun farkındalar; biz İslam dünyasında da kutlu fethi gerçekleştiren milletiz. ‘Fatih’in torunu geldi’ dediler belki. Ayasofya’yı açmanızla birlikte tabi ayrı bir heyecan dalgası yükseldi. Şunu acaba artık net bir şekilde görebiliyorlar mı; Türkiye olmadan temeli sağlam bir medeniyet kurulmaz. Artık bir şekilde sizce anladılar mı? Yani artık biz olmadan olmuyor. Onlar da bunun farkında mı acaba?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan da, "Oda numarasını o mesajı düşünerek yapmışlarsa tevafuk olmuştur. İnşallah biz ecdadımızın yolunda aynı kararlılıkla gidebiliriz, onların elde ettikleri başarıları biz de aynı şekilde elde edebiliriz. Tabii tarihin izini sürdüğünüz sürece başarıya ulaşırsınız. Ama tarihin izini kaybederseniz siz de kaybolursunuz. Biz şu anda bu izi sürmeye devam ediyoruz ve ilham kaynağımız orası. Oradan aldığımız ilhamla da yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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