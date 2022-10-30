Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın tayfun sözleri Yunan basınının gündemine oturdu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tayfun' sözleri Yunan basınının gündemine oturdu

Yunanistan kışkırtmasıyla Ege'de gerilim sürerken, dün TOGG'un üretim merkezinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tayfun balistik füzesiyle ilgili yaptığı gönderme, Yunan basınında geniş yer buldu.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğanın tayfun sözleri Yunan basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye'de dün tüm gözler Bursa Gemlik'teki TOGG üretim merkezindeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlik yurt genelinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Konuşmasında 'Türkiye yüzyılı' vurgusu yapan Erdoğan, Yunanistan'a da göndermelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde test atışı yapılan Tayfun balistik füzesinin Yunanistan'da neden olduğu paniğe değinerek, "Yunanistan'da gazete ve televizyonların gündemi Tayfun füzesi oldu. Daha durun bakalım. Arkası gelecek" sözlerine yer verdi.

Bu sözler Yunan basınında geniş bir yankı uyandırdı. Yunan gazetesi Kathimerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Devamı gelecek" sözlerini başlığa taşıyarak açıklamalara yer verdi.

Aynı zamanda haberde TOGG'dan da bahsedilerek, TOGG üretim tesisinin açıldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'la ilgili "Avrupalılar TOGG'u yollarda görünce paniğe kapılacak. Çılgın Türkler geliyor" diyecek ifadelerine yer verdi.

Yunan gazetesi Proto Thema da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türklerin tayfun füzesi' ile gurur duyduğunu söylediğini ifade etti.

Yine Kathimerini gibi haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG açıklamaları da yankı buldu.

Tayfun füzesi bir süre önce Yunan basınını bir hayli meşgul etmişti. Tayfun'un madde madde neler yapabileceğini inceleyen Yunanistan'da söz konusu durum basına da yansıyınca açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "ROKETSAN firmamızın AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen bu Tayfun'un menzili Atina'yı korkutabilir. Ancak daha önce daha büyüğünü üretmiştik" demişti.

Bakan Varank'ın bu sözleri birkaç gündür Yunan basınını oldukça meşgul ederken, Yunan gazetesi Ta Nea ise Bakan Varank'ın sözlerine dikkat çekerek, "Yanlış bir yorum değil. Potansiyele sahip üretimler dikkat çekiyor" demişti.

Gazete 'asıl sorunun' Türk silahlarının yüzde 80 ila 85'ini üretebilen Türk savunma sanayiinin hızlı gelişiminde olduğuna dikkat çekmişti.

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